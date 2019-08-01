В Жанаозене назначили главного полицейского

Подполковник полиции Айдар Касанов. Фото предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области
Родился Айдар Касанов в 1978 году в Жанаозене.
С 22 августа 1998 года по 5 марта 2002 года был курсантом Академии МВД РК.
С 11 апреля 2002 года по 18 сентября 2008 года занимал должность следователя в следственном отделении УВД Жанаозена.
С 18 сентября 2008 года по 4 декабря 2008 года проработал старшим следователем следственного отделения УВД Жанаозена.
С 4 декабря 2008 года по 15 мая 2009 года являлся начальником отделения по раскрытию особо тяжких преступлений следственного отделения УВД Актау.
С 15 мая 2009 года по 28 июля 2011 года занимал должность заместителя начальника следственного отделения УВД Жанаозена.
С 28 июля 2011 года по 28 января 2012 года работал старшим следователем следственного отделения УВД Жанаозена.
С 28 января 2012 года по 4 июля 2012 года занимал должность исполняющего обязанности начальника следственного отделения УВД Жанаозена.
С 4 июля 2012 года по 1 октября 2015 года занимал кресло начальника следственного отделения УВД Жанаозена.
С 1 октября 2015 года по 16 июля 2018 года являлся заместителем начальника по следствию УВД Жанаозена.
С 16 июля 2018 года по 21 ноября 2018 года был на должности заместителя начальника по следствию УВД Актау.
С 21 ноября 2018 года по 23 июля 2019 года занимал пост заместителя начальника управления полиции Актау.
Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области 24 июля он был назначен начальником управления полиции Жанаозена.
С 22 августа 1998 года по 5 марта 2002 года был курсантом Академии МВД РК.
С 11 апреля 2002 года по 18 сентября 2008 года занимал должность следователя в следственном отделении УВД Жанаозена.
С 18 сентября 2008 года по 4 декабря 2008 года проработал старшим следователем следственного отделения УВД Жанаозена.
С 4 декабря 2008 года по 15 мая 2009 года являлся начальником отделения по раскрытию особо тяжких преступлений следственного отделения УВД Актау.
С 15 мая 2009 года по 28 июля 2011 года занимал должность заместителя начальника следственного отделения УВД Жанаозена.
С 28 июля 2011 года по 28 января 2012 года работал старшим следователем следственного отделения УВД Жанаозена.
С 28 января 2012 года по 4 июля 2012 года занимал должность исполняющего обязанности начальника следственного отделения УВД Жанаозена.
С 4 июля 2012 года по 1 октября 2015 года занимал кресло начальника следственного отделения УВД Жанаозена.
С 1 октября 2015 года по 16 июля 2018 года являлся заместителем начальника по следствию УВД Жанаозена.
С 16 июля 2018 года по 21 ноября 2018 года был на должности заместителя начальника по следствию УВД Актау.
С 21 ноября 2018 года по 23 июля 2019 года занимал пост заместителя начальника управления полиции Актау.
Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области 24 июля он был назначен начальником управления полиции Жанаозена.
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