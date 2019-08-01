«Актау, говори»! Деревья засушены - деньги получены

Фото Рашида Исмагилова

В очередном выпуске «Актау, говори!» мы спросили горожан, как они оценивают работу ТОО «РЭП».







Большинство жителей Актау, судя по отзывам, недовольны качеством полива деревьев и кустарников. Графики полива не соблюдаются.



В связи с этим редакция адресует вопрос прокуратуре Актау: Будет ли дана правовая оценка деятельности компании, занимающейся поливом зеленых насаждений?