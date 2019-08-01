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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 981

«Актау, говори»! Деревья засушены - деньги получены

Второй месяц полива зеленых насаждений в Актау закончился. Жители города обсуждают тему плачевного состояния озеленительных работ в этом сезоне.

Фото Рашида Исмагилова
В очередном выпуске «Актау, говори!» мы спросили горожан, как они оценивают работу ТОО «РЭП».



Большинство жителей Актау, судя по отзывам, недовольны качеством полива деревьев и кустарников. Графики полива не соблюдаются.

В связи с этим редакция адресует вопрос прокуратуре Актау: Будет ли дана правовая оценка деятельности компании, занимающейся поливом зеленых насаждений?


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Комментарии ( 4 )

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Beluy (Посетители) Сегодня, 20:43
По-моему никто ни какой оценки, кроме населения не даст
 
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  • Tana
  • vildan_99_99
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:41
Оценивать надо, прежде всего, организационную работу акимата города в вопросе полива деревьев.
Ответственные, по должности, чиновники должны ответить за многомиллионные потери города за счет загубленных деревьев.
А РЭП,еры-поливальщики, конечно же должны ответить за так называемый полив.
 
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  • Ingul
  • Tana
  • Xoxma80
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:30
В Ташкенте есть павловнии высотой до 20 метров. Мы продолжим заниматься поливом посаженных нами растений, удобрять их до конца гарантийного срока .Гарантия на растения длится до августа этого года ,Отметил Хуршид Акрамходжаев.

По моему август уже наступил,что там этот чел , ещё не слинял?
 
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  • Tana
 Sapsan (Посетители) Сегодня, 18:27
Какая же всё таки дрянь ваша заливная рыба,поле чудес в стране дураков. Кочевникам деревья не нужны,им трава нужна ею питаются парнокопытные и на неё делать надо упор,что бы утром ранним скот местных феодалов мог спокойно поесть на клумбах города Актау.
 
 

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