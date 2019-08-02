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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:02

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Запуск птицефабрики планируется в Актау в 2019 году

В Мангистауской области в 2019 году планируется запуск трех крупных проектов, в том числе и птицефабрики «Актау Агро». Об этом сообщили на аппаратном совещании с участием акима Мангистауской области Серикбая Трумова.

Иллюстративное фото
На совещании были затронуты вопросы животноводства.

По информации пресс-службы акима региона, согласно статистическим данным, с начала года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 26 975 голов, прирост составил более 15 процентов.

Поголовье всех видов скота увеличилось на 10 процентов, количество скота в регионе на сегодняшний день составляет 791 352 голов.

- Таким образом, в живом весе объём мяса и птицы увеличился на 0,1 процента и составил порядка 3776,1 тонны, а производство молока увеличилось на 0,2 процента, составив при этом 2718,5 тонны, - сообщает пресс-служба главы региона.

В акимате также отметили, что в 2019 году планируется запуск трех крупных проектов, таких как птицефабрика «Актау Агро», расширение тепличного комплекса «Астык» и запуск завода по производству гранулированного комбикорма «Жамалбек».

Фото с сайта total.kz


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