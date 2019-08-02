Запуск птицефабрики планируется в Актау в 2019 году

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На совещании были затронуты вопросы животноводства.



По информации пресс-службы акима региона, согласно статистическим данным, с начала года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 26 975 голов, прирост составил более 15 процентов.



Поголовье всех видов скота увеличилось на 10 процентов, количество скота в регионе на сегодняшний день составляет 791 352 голов.



- Таким образом, в живом весе объём мяса и птицы увеличился на 0,1 процента и составил порядка 3776,1 тонны, а производство молока увеличилось на 0,2 процента, составив при этом 2718,5 тонны, - сообщает пресс-служба главы региона.



В акимате также отметили, что в 2019 году планируется запуск трех крупных проектов, таких как птицефабрика «Актау Агро», расширение тепличного комплекса «Астык» и запуск завода по производству гранулированного комбикорма «Жамалбек».



Фото с сайта total.kz