Жителей Актау призывают подключиться к сбору портфелей для детей из малоимущих и многодетных семей

Благотворительные фонды Актау начали сбор средств для покупки портфелей со школьными принадлежностями. Один рюкзак с необходимым содержимым, по подсчетам фонда «Атадан Мирас», составляет 15 тысяч тенге. Фонд намерен собрать 420 детей из малоимущих и многодетных семей к школе.- На сегодняшний день на счет фонда поступило более одного миллиона 406 тысяч тенге и 93 рюкзака с канцтоварами. Это очень хороший результат, но все же мало, к сожалению. Стоимость одной сумки вместе с канцтоварами составляет 15 тысяч тенге, а нам надо собрать еще 327 сумок. А это больше трех миллионов. Уже через месяц сентябрь, и детки пойдут в школу. Как вы знаете, дни проходят очень быстро. Давайте поднажмём и осчастливим детей. Принимаются все виды помощи, - сообщили в фонде.Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» также ищет спонсоров для приобретения школьных принадлежностей. Фонд планирует вручить 17 августа в 12:00 портфели со школьными принадлежностями 250 детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям из многодетных и малоимущих семей.Фото с сайта u-f.ru