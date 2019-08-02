«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Августа
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 384.99 KZT
  • €1 = 424.99 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:03

Просмотров: 140

Жителей Актау призывают подключиться к сбору портфелей для детей из малоимущих и многодетных семей

В Актау началась подготовка к акции «Дорога в школу», которая направлена на помощь в сборах детей из малоимущих и многодетных семей к новому учебному году.

Иллюстративное фото
Благотворительные фонды Актау начали сбор средств для покупки портфелей со школьными принадлежностями. Один рюкзак с необходимым содержимым, по подсчетам фонда «Атадан Мирас», составляет 15 тысяч тенге. Фонд намерен собрать 420 детей из малоимущих и многодетных семей к школе.

Жителей Актау призывают подключиться к сбору портфелей для детей из малоимущих и многодетных семей


- На сегодняшний день на счет фонда поступило более одного миллиона 406 тысяч тенге и 93 рюкзака с канцтоварами. Это очень хороший результат, но все же мало, к сожалению. Стоимость одной сумки вместе с канцтоварами составляет 15 тысяч тенге, а нам надо собрать еще 327 сумок. А это больше трех миллионов. Уже через месяц сентябрь, и детки пойдут в школу. Как вы знаете, дни проходят очень быстро. Давайте поднажмём и осчастливим детей. Принимаются все виды помощи, - сообщили в фонде.

Жителей Актау призывают подключиться к сбору портфелей для детей из малоимущих и многодетных семей


Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» также ищет спонсоров для приобретения школьных принадлежностей. Фонд планирует вручить 17 августа в 12:00 портфели со школьными принадлежностями 250 детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и детям из многодетных и малоимущих семей.

Контактные телефоны: 87028210650 (фонд «Мы люди - мы вместе»); 87029626367 (фонд «Атадан Мирас»).

Фото с сайта u-f.ru


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Адлен (Посетители) Сегодня, 11:21
30 лет мнимой независимости и лжедемократии, а по факту - государство неспособное обеспечить детям образование.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика