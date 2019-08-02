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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 1964

Полиция Мангистау предупреждает пользователей сайтов olx.kz и krisha.kz об орудующих мошенниках

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области попросили жителей региона быт бдительнее, и рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников.

Фото kstnews.kz
В полиции региона отметили, что способы обмана разнообразны и модернизированы, а целью злоумышленников является вступить в переписку с жертвой, войти в доверие и получить денежные средства.

- Мошенники берут номер телефона с сайта olх.kz , krisha.kz, kolesa.kz и после звонят, якобы хотят купить что-то по объявлению и перевести деньги (если сумма большая, то в качестве задатка). Параллельно заходят в приложение kaspi.kz, вводят ваш номер телефона, нажимают кнопку «забыли пароль», после чего приходит новый код доступа к вашим счетам на ваш телефон. Мошенник во время звонка просит не отключаться и быстро назвать код, который поступил во время разговора на ваш телефон, якобы для подтверждения перевода, и все, человек в одну секунду лишается всех денег на всех счетах в Kaspi банке, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Сотрудники полиции отмечают, что мошенники все делают быстро, пытаясь заболтать свою жертву и человек может в спешке, назвать все, что просят.

- Мошеннику всего лишь нужен ваш номер телефона, название банка, где человек имеет денежные сбережения и код доступа. Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на обман, - отмечают полицейские.


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Комментарии ( 8 )

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Аркадий (Посетители) Сегодня, 15:29
Банк действительно отвратительный! Только и плодит мошенников!
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:22
Цитата: КореннойОралман
С чем связано ваше мнение, кроме голословных заявлений?


я сам лично связывался с этим банком, брал другу кредит в 300 тысяч, еле расплатились. теперь обхожу этот "банк" за километр. вот есть статья и комменты.
 
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  • imho_tep
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 15:17
Цитата: Адлен
Опираюсь на кучу историй с обманутыми людьми, которые взяли кредит. Им говорили об одной сумме выплат, а на деле суммы были совершенно другими. А знаете как там рефинансируют кредит? Вы должны были платить по 40 тысяч в месяц в течении 3-х лет, Вам предлагают мнимый рефинанс и "вуаля" - вы платите по 38 000, но уже пять лет. Звонки с угрозами, ужасные офисы, отвратительные безграмотные сотрудники. Да куча чего ещё.


Ну во первых - вы прекрасно знаете сумму ежемесячных выплат, когда оформляете кредит, вы подписываете документ. И вас НИКАК не могут обмануть и сказать что будете платить 20 тысяч тенге, а по факту оплата 25, например.
Рефинансирование - тоже все корректно, если у вас проблема с платежами, есть варианты рефинансировать и растянуть на более длительный срок, по итогу конечно же вы заплатите больше, но, это как бы ваша проблема личная, вы взяли деньги, вы должны их отдать.

Звонки с угрозами,


Платите во время, не будет угроз. И как правило это начинается после того, как ваше дело передается коллекторам, а не сотрудникам банка.
При наличие долгов, вы думаете вам доброе утро будут говорить по телефону :) ?

ужасные офисы

Отличные офисы у них, где вы видели ужасные - не знаю. Там где был я - все отлично.

отвратительные безграмотные сотрудники


не сталкивался.

Но встречал кучу плюсов по сравнени. с другими банками.

- куча терминалов
- в любой момент я могу крупные суммы снять с депозита, счета, через их терминалы. Также и положить.
- Лучший % по депозитам, или подскажите где % выше ?
- Бонусы при оплате их картой
- Все ком услуги через приложение, плачу налоги, штрафы, всю комуналку, связь оплачиваю.
- Рассрочки при покупке техники. Тоже очень удобно и быстро

Так что не нужно просто болтовню пустую разводить

PS: я не имею никакого отношения к банку )
 
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  • Мимоза
  • arelav_74
  • Д.Е.Д.
 makenych (Посетители) Сегодня, 12:38
Возмущают такие статьи и бездействие фин.полиции У вас с счета пропала сумма денег в никуда она пропасть не может максимум перевод на определенный счёт или несколько, значение не имеет при желании все можно отследить.
 
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  • Apmaxa
 Адлен (Посетители) Сегодня, 12:25
Цитата: КореннойОралман
На что вы опираетесь в своих словах?


Опираюсь на кучу историй с обманутыми людьми, которые взяли кредит. Им говорили об одной сумме выплат, а на деле суммы были совершенно другими. А знаете как там рефинансируют кредит? Вы должны были платить по 40 тысяч в месяц в течении 3-х лет, Вам предлагают мнимый рефинанс и "вуаля" - вы платите по 38 000, но уже пять лет. Звонки с угрозами, ужасные офисы, отвратительные безграмотные сотрудники. Да куча чего ещё.

Думаете мошенники зря выбирают клиентов именно этого банка?

Нет, если Вам нравится - Вы можете пользоваться. Это Ваше право. Как право голосовать или иметь свободный доступ к морю.
 
-2
  • Apmaxa
  • imho_tep
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  • Мимоза
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 12:21
Адлен,
С чем связано ваше мнение, кроме голословных заявлений?
Для физ лиц один из лучших банков, с лучшим сервисом, фин инструментами (депозиты и т.д.). Это правда. ККБ был неплох по сервису и осблуживанию, но его нет больше, к сожалению.
На что вы опираетесь в своих словах?
 
-1
  • КореннойОралман
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  • Мимоза
  • Apmaxa
 Адлен (Посетители) Сегодня, 12:13
Пользователи kaspi банка уже подвергают себя рискам, раз связались с этим банком.

Лично я считаю, что данный банк должен быть ликвидирован.

Раньше их зазывалы на рынке раздавали кредиты "под себя", а теперь вот такие, новые схемы. Ужасный банк.
 
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  • Сергей Кораблев
 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:12
Не поддавайтесь на обман

Видосы о разводах Тут гроза разводил показывает все наглядно. Кому интересно смотрите откуда ноги растут-)))
 
 

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