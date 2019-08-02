Полиция Мангистау предупреждает пользователей сайтов olx.kz и krisha.kz об орудующих мошенниках

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В полиции региона отметили, что способы обмана разнообразны и модернизированы, а целью злоумышленников является вступить в переписку с жертвой, войти в доверие и получить денежные средства.



- Мошенники берут номер телефона с сайта olх.kz , krisha.kz, kolesa.kz и после звонят, якобы хотят купить что-то по объявлению и перевести деньги (если сумма большая, то в качестве задатка). Параллельно заходят в приложение kaspi.kz, вводят ваш номер телефона, нажимают кнопку «забыли пароль», после чего приходит новый код доступа к вашим счетам на ваш телефон. Мошенник во время звонка просит не отключаться и быстро назвать код, который поступил во время разговора на ваш телефон, якобы для подтверждения перевода, и все, человек в одну секунду лишается всех денег на всех счетах в Kaspi банке, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.



Сотрудники полиции отмечают, что мошенники все делают быстро, пытаясь заболтать свою жертву и человек может в спешке, назвать все, что просят.



- Мошеннику всего лишь нужен ваш номер телефона, название банка, где человек имеет денежные сбережения и код доступа. Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на обман, - отмечают полицейские.