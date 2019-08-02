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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:23

Просмотров: 3

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 3 и 4 августа.

Фото из архива
Экскурсии
Поездка в Голубую бухту


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 4 августа приглашает жителей Актау на экскурсию. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. Поездка платная.

Поездка в Форт-Шевченко


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 3 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Развлекательные мероприятия для детей
Слайм ярмарка


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 3 августа, в торговом центре «Астана» (3 этаж) пройдет слайм ярмарка. Вход бесплатный.

Бесплатная детская шоу-программа в Бархан Burger Shop


Как провести ближайшие выходные в Актау


В кафе Бархан Burger Shop (29 микрорайон) 3 августа пройдет бесплатная детская шоу-программа. Начало в 14:00. Вход бесплатный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Форсаж: Хоббс и Шоу»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.

«Приключения Реми»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика.

«Руслан и Людмила: Перезагрузка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


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