Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в Голубую бухту

Поездка в Форт-Шевченко

Развлекательные мероприятия для детей

Слайм ярмарка

Бесплатная детская шоу-программа в Бархан Burger Shop



Для любителей кино

«Форсаж: Хоббс и Шоу»



«Приключения Реми»

«Руслан и Людмила: Перезагрузка»

Aktau City Tour 4 августа приглашает жителей Актау на экскурсию. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315. Поездка платная.В субботу, 3 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В субботу, 3 августа, в торговом центре «Астана» (3 этаж) пройдет слайм ярмарка. Вход бесплатный.В кафе Бархан Burger Shop (29 микрорайон) 3 августа пройдет бесплатная детская шоу-программа. Начало в 14:00. Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником Деккардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику.Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки. Вместе им предстоит пережить неожиданные встречи, приключения и испытания, чтобы раскрыть тайну происхождения мальчика.Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.