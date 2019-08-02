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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 1782

Турист из Японии поблагодарил жителей Мангистау за щедрость и доброту

Иностранец Ryuozo Yamagami на свой странице в социально сети выразил признательность и благодарность жителям Мангистауской области, отметив, что без поддержки казахстанцев не преодолел бы один из самых сложных участков в своем путешествии.

Фото Ryuozo Yamagami
По словам туриста Ryuozo Yamagami, дорога от Бейнеу до Актау стала самой длинной пешей прогулкой в его путешествии. Общая протяженность пути превысила 1300 километров.

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ベイナウからアクタウ間を歩き通した事で、総歩行距離が1,300kmを越えました！一度の旅で歩く距離としては、これが過去最長です！ カザフの親切に救われ続けた460kmでした。彼らの助けが無ければ、この道を歩く事は出来なかったはずです。 過酷になるはずのこの道は、これまでの旅の中で数えきれない程の素晴らしい体験を得る道となりました。 応援してくれた人、水や食べ物を惜しみなく分け与えてくれた人、身の心配をしてくれた人、この道に関わった全てのカザフ人達に、心から、感謝しています。

Публикация от RyuzoYamagami (@ryuzoyamagami)



- Этот путь был очень сложным и стал для меня невероятным опытом в моем путешествии. Благодаря доброте казахов, я смог преодолеть этот путь. Без помощи жителей Мангистау я бы не смог преодолеть этот сложный путь. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность людям, которые подбадривали меня, кто давал мне в дороге воду и еду, тем, кто беспокоился обо мне, и всем казахам, которые встретились на моем пути и не смогли остаться равнодушными, - написал путешественник на своей странице в Instagram.

Турист из Японии поблагодарил жителей Мангистау за щедрость и доброту


Напомним, что пешего японца с тележкой сняли на видео в Мангистау. Японец также планирует побывать в Азербайджане, Иране и Туркмении.



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Комментарии ( 1 )

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Sapsan (Посетители) Сегодня, 18:04
Казахи славятся щедростью и добротой,тоже мне омерику открыли,сам я не совсем русский,но третье поколение наше живёт в Казахстане и другой родины не знает,а ведь мы свободно можем съехать в Израиль хоть завтра,дудки нам и тут кошерно. lol
 
 

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