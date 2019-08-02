Турист из Японии поблагодарил жителей Мангистау за щедрость и доброту

Фото Ryuozo Yamagami
По словам туриста Ryuozo Yamagami, дорога от Бейнеу до Актау стала самой длинной пешей прогулкой в его путешествии. Общая протяженность пути превысила 1300 километров.
- Этот путь был очень сложным и стал для меня невероятным опытом в моем путешествии. Благодаря доброте казахов, я смог преодолеть этот путь. Без помощи жителей Мангистау я бы не смог преодолеть этот сложный путь. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность людям, которые подбадривали меня, кто давал мне в дороге воду и еду, тем, кто беспокоился обо мне, и всем казахам, которые встретились на моем пути и не смогли остаться равнодушными, - написал путешественник на своей странице в Instagram.
Напомним, что пешего японца с тележкой сняли на видео в Мангистау. Японец также планирует побывать в Азербайджане, Иране и Туркмении.
- Этот путь был очень сложным и стал для меня невероятным опытом в моем путешествии. Благодаря доброте казахов, я смог преодолеть этот путь. Без помощи жителей Мангистау я бы не смог преодолеть этот сложный путь. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность людям, которые подбадривали меня, кто давал мне в дороге воду и еду, тем, кто беспокоился обо мне, и всем казахам, которые встретились на моем пути и не смогли остаться равнодушными, - написал путешественник на своей странице в Instagram.
Напомним, что пешего японца с тележкой сняли на видео в Мангистау. Японец также планирует побывать в Азербайджане, Иране и Туркмении.