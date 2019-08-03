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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 882

Актауского водителя оштрафовали на шествии в день ВДВ

Причиной составления протокола в отношении водителя, который сопровождал колонну десантников, стал высунувшийся из окна его автомобиля мужчина.

Кадр видео
При патрулировании города заместитель начальника командира батальона патрульной полиции Серик Уразбаев заметил шествие нескольких десантников на проспекте Нурсултана Назарбаева. Колонну сопровождал автомобиль, из окна которого высунулся один из пассажиров.

На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров). Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 625 тенге. Материалы дела будут направлены в специализированный администартивный суд Актау.

С участниками шествия была проведена профилактическая беседа. Серик Уразбаев объяснил им о нарушении правил дорожного движения и создании аварийной ситуации на проезжей части.



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Комментарии ( 3 )

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n92 (Посетители) Сегодня, 17:02
надо было всех оштрафовать ! тоже мне, нашли место, где устраивать шествия! можно было пройтись спокойно по набережке...да и по большому счету, там тротуары довольно широкие, можно было и по ним, как ЛЮДИ ходить!
 
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Чингизид (Посетители) Сегодня, 15:59
че ЗА ДЕРЕВЕНЩИНА!!!!
 
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  • vaterloo
  • ddd888
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:18
Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 625 тенге.

А почему водителю не разъяснили,что в соответствии с нормами административного законодательства граждане имеют право в течение 7 (семи) суток оплатить административный штраф в размере 50%.?
В этих целях лицам, допустившим правонарушение, вместе протоколом вручается квитанция, в которой уже указывается 50% сумма штрафа
 
 

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