Актауского водителя оштрафовали на шествии в день ВДВ

При патрулировании города заместитель начальника командира батальона патрульной полиции Серик Уразбаев заметил шествие нескольких десантников на проспекте Нурсултана Назарбаева. Колонну сопровождал автомобиль, из окна которого высунулся один из пассажиров.На водителя был составлен протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров). Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, то есть 12 625 тенге. Материалы дела будут направлены в специализированный администартивный суд Актау.С участниками шествия была проведена профилактическая беседа. Серик Уразбаев объяснил им о нарушении правил дорожного движения и создании аварийной ситуации на проезжей части.