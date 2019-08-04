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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:05

Просмотров: 5897

Последствия свадебного фуршета на Скальной тропе в Актау сняли на видео

После фуршета участники торжества оставили мусор, который был разбросан на смотровой площадке Скальной тропы.

Кадры видео
Как заявила жительница Актау Жанара, инцидент произошел в минувшую пятницу, 2 августа, когда она прогуливалась с семьей по Скальной тропе.

Торжество было красочным, поэтому Жанара решила заснять свадьбу на свой мобильный телефон.

Когда семья возвращалась обратно, на месте свадебного торжества были разбросаны пластиковые и стеклянные бутылки, стаканчики и лепестки роз.

- Это ненормально - оставлять после себя мусор. Тем более, что Скальная тропа — популярная туристическая достопримечательность нашего города. Повеселились, извольте убрать за собой, пожалуйста, - негодует Жанара.




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Комментарии ( 5 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 00:53
Цитата: marskat
и...нет слов...

Есть. Хр хр
 
-1
  • Kompot
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  • Normal
 stanislav154 (Посетители) Сегодня, 00:44
Мне кажется,вообще такие мероприятия нужно запретить проводить в общественных местах,вот кто то празднует а кто то временно ограничен нахождением в этом месте это не правильно,А мусорить так это должно приравниватся к хулиганству и наказание должно быть уголовным, я завтра приеду туда обос@у всю площадку и заплачу 20 тыщ штраф,меня это не остановит повторить тоже самое!
 
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manwyk (Посетители) Вчера, 23:14
Тем,кто свадьбы организует,пора заключать договора на уборку после себя, с оранжевыми жилетами.Неудобно перед гостями города.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • antiangel.1987
 Тина (Посетители) Вчера, 22:54
Не трудно думаю будет узнать у кого проходила выездная регистрация, и наложить штраф.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Краснов
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 Дамир (Посетители) Вчера, 22:42
Позор безмозглым свиньям
 
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Neo_242 (Посетители) Вчера, 22:32
Bul yeki kobelektin' omiri, wosy tastalyngan qoqys sekildi bolyp ketpese bolgany.
 
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 stalker206011 (Посетители) Вчера, 21:50
А что вы хотели. Это Актау детка ) до культуры нам очень далеко. Понаехали...
 
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 marskat (Посетители) Вчера, 21:08
Свиньи...нет слов...
 
 

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