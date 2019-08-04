Последствия свадебного фуршета на Скальной тропе в Актау сняли на видео

- Это ненормально - оставлять после себя мусор. Тем более, что Скальная тропа — популярная туристическая достопримечательность нашего города. Повеселились, извольте убрать за собой, пожалуйста, - негодует Жанара.

Как заявила жительница Актау Жанара, инцидент произошел в минувшую пятницу, 2 августа, когда она прогуливалась с семьей по Скальной тропе.Торжество было красочным, поэтому Жанара решила заснять свадьбу на свой мобильный телефон.Когда семья возвращалась обратно, на месте свадебного торжества были разбросаны пластиковые и стеклянные бутылки, стаканчики и лепестки роз.