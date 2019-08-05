В акимате Мангистауской области новое назначение

Ержан Кумискалиев

Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Ержан Кумискалиев стал начальником Мангистауского областного управления внутренней политики.



Ержан Копжасарович родился в 1983 году. Имеет высшее образование, по специальности «Юрист». Трудовую деятельность начал в 2007 году преподавателем истории и права в средней школе №3 в Жанаозене, затем работал заместителем директора по воспитательной работе.



С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики Мангистауской области, начальником управления, заместителем начальника управления.



С ноября 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Каракиянского района Мангистауской области.



Фото пресс-службы акима Мангистау