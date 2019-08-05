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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 5

В акимате Мангистауской области новое назначение

Начальником Мангистауского областного управления внутренней политики назначен Ержан Кумискалиев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Ержан Кумискалиев
Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Ержан Кумискалиев стал начальником Мангистауского областного управления внутренней политики.

Ержан Копжасарович родился в 1983 году. Имеет высшее образование, по специальности «Юрист». Трудовую деятельность начал в 2007 году преподавателем истории и права в средней школе №3 в Жанаозене, затем работал заместителем директора по воспитательной работе.

С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики Мангистауской области, начальником управления, заместителем начальника управления.

С ноября 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Каракиянского района Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистау


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