В акимате Мангистауской области новое назначение

Ержан Кумискалиев
Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан Ержан Кумискалиев стал начальником Мангистауского областного управления внутренней политики.
Ержан Копжасарович родился в 1983 году. Имеет высшее образование, по специальности «Юрист». Трудовую деятельность начал в 2007 году преподавателем истории и права в средней школе №3 в Жанаозене, затем работал заместителем директора по воспитательной работе.
С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики Мангистауской области, начальником управления, заместителем начальника управления.
С ноября 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Каракиянского района Мангистауской области.
Фото пресс-службы акима Мангистау
Ержан Копжасарович родился в 1983 году. Имеет высшее образование, по специальности «Юрист». Трудовую деятельность начал в 2007 году преподавателем истории и права в средней школе №3 в Жанаозене, затем работал заместителем директора по воспитательной работе.
С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики Мангистауской области, начальником управления, заместителем начальника управления.
С ноября 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Каракиянского района Мангистауской области.
Фото пресс-службы акима Мангистау
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