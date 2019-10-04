Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в «Долину замков»



Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы

Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»



Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы по лепке

Мастер-класс в кафе Don Limon Resto café

Концерт Big Som

Для любителей кино



«Джокер»

«Эверест»



«Волшебник»

«Люби их всех»

«Томирис»

Aktau City Tour 5 октября приглашает жителей Актау на экскурсию в долину останцевых гор, известных среди местного населения под именем Айракты-Шоманай (Долина замков). Айрактинские горы, действительно, выглядят, как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Продолжительность - 10 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в воскресенье, 6 октября, пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Кафе Don Limon Resto café приглашает детей 5 октября на бесплатный мастер-класс. Время: 14:00-15:00. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 9001.В воскресенье, 6 октября, состоится закрытие сезона Doma Doma Street Court. А также Big Som отметит концертом десятилетие неофициального гимна нашего города - трека «7292». В программе мероприятия: вручение призов победителям молодежной лиги, представление команд ПБК «Каспий» на сезон 2019-2020 и концерт от Big Som. За настроение будут отвечать специально приглашённые гости MC Zu и DJ Zeman.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому - Надежда. И почти всем - Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.Эта великая история основана на летописях древнегреческого историка Геродота Галикарнасского и произошла две с половиной тысячи лет назад.История судьбы царицы Томирис - женщины, матери и великой правительницы, которая возглавила и объединила сакские племена, противостояв персидскому завоевателю Киру II, вернув наследие своего отца Спаргапа и свободу своему народу.