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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:36

Просмотров: 631

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 5 и 6 октября.

Фото из архива "Лады"
Экскурсии
Поездка в «Долину замков»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 5 октября приглашает жителей Актау на экскурсию в долину останцевых гор, известных среди местного населения под именем Айракты-Шоманай (Долина замков). Айрактинские горы, действительно, выглядят, как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Продолжительность - 10 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы 
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в воскресенье, 6 октября, пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Мастер-класс в кафе Don Limon Resto café


Как провести ближайшие выходные в Актау


Кафе Don Limon Resto café приглашает детей 5 октября на бесплатный мастер-класс. Время: 14:00-15:00. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 9001.

Концерт Big Som


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 6 октября, состоится закрытие сезона Doma Doma Street Court. А также Big Som отметит концертом десятилетие неофициального гимна нашего города - трека «7292». В программе мероприятия: вручение призов победителям молодежной лиги, представление команд ПБК «Каспий» на сезон 2019-2020 и концерт от Big Som. За настроение будут отвечать специально приглашённые гости MC Zu и DJ Zeman.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Джокер»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

«Эверест»

Как провести ближайшие выходные в Актау


Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой — на Эверест.

«Волшебник»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

«Люби их всех»


Как провести ближайшие выходные в Актау


У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому - Надежда. И почти всем - Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.

«Томирис»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Эта великая история основана на летописях древнегреческого историка Геродота Галикарнасского и произошла две с половиной тысячи лет назад.
История судьбы царицы Томирис - женщины, матери и великой правительницы, которая возглавила и объединила сакские племена, противостояв персидскому завоевателю Киру II, вернув наследие своего отца Спаргапа и свободу своему народу.


Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана


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