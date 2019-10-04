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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:43

Просмотров: 759

Абай Кожабаев: Поливочный сезон закончился 1 октября

Если будет стоять теплая погода, коммунальные службы обещают поливать деревья до 10 октября. Об этом сообщил Абай Кожабаев, руководитель ТОО «Кала Жолдары».

Фото предоставили в ГКП "Кала Жолдары"
Журналисты редакции Lada.kz две недели запрашивали график полива на сентябрь и октябрь в «Кала Жолдары» и ТОО «Дәм». На предприятии предоставили его только на октябрь. При этом Абай Кожабаев сообщил, что в октябре заканчивается поливочный сезон.

- Если будет стоять теплая погода, то постараемся поливать и до 10 октября по периметру города. Посмотрим, что можем полить: газоны, цветы, - рассказал Абай Кожабаев, директор «Кала Жолдары».

График полива за сентябрь ответственные за полив в городском акимате лица журналистам так и не предоставили.


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Комментарии ( 5 )

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  • Gen Oxy
 sake bakeevich (Посетители) Вчера, 22:10
Возле дома в котором я живу (9мкр 4 дом) был один-единственный полив в начале июня. Если конечно, легкое разбрызгивание можно назвать поливом. К обеду от того полива не осталось и следа. За лето я видел в нашем девятом микрорайоне полив возле 8 или 9 дома, причем сразу двумя машинами. В заявленные дни поливов, согласно представленного графика я ходил по микрорайону, но НИ РАЗУ!!! не увидел даже следов полива. Поэтому считаю любые разговоры о каком-то там поливе неуместными. По итогам этого лета на ответственных за полив людей должны быть заведены УГОЛОВНЫЕ дела. Иначе по моему мнению, акимат сам замешан в этой грязной коррупционной схеме с мнимым поливом.
 
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олег (Посетители) Вчера, 21:47
Им надо платить за выполненные работы по факту. Перед началом сезона полива перещитать все деревья, кустарник и в конце сезона вычитать за засушенные деревья . И тогда они увидят как они работают и сколько получат. Они же снимают деньги за срезку сухостоя , больше засушат больше возмут за срезку сухостоя. И так они будут работать пока все не засушат и не срезут. Круговорот растений в природе.
 
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  • Lelik72
 leo529 (Посетители) Вчера, 21:01
У нас он еще в июле закончился, при том, что толком и не начинался :))
 
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  • Lelik72
  • Gen Oxy
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:35
Поливочный сезон закончился?
Да его почти и не было!
Какие агрономы у вас рулят? Согласно науке перед зимой делать надо обильную поливку.
Шарлатаны! Кто ответит за загубленные деревья?
Надо бы создать комиссию, с участием общественности, и посчитать нанесенный ущерб.
 
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 Beluy (Посетители) Вчера, 18:58
А никто и не сомневался.
Сыкатно было, что срывы опять вылезут наружу
 
 

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