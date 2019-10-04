Абай Кожабаев: Поливочный сезон закончился 1 октября

Фото предоставили в ГКП "Кала Жолдары"
Журналисты редакции Lada.kz две недели запрашивали график полива на сентябрь и октябрь в «Кала Жолдары» и ТОО «Дәм». На предприятии предоставили его только на октябрь. При этом Абай Кожабаев сообщил, что в октябре заканчивается поливочный сезон.
- Если будет стоять теплая погода, то постараемся поливать и до 10 октября по периметру города. Посмотрим, что можем полить: газоны, цветы, - рассказал Абай Кожабаев, директор «Кала Жолдары».
График полива за сентябрь ответственные за полив в городском акимате лица журналистам так и не предоставили.
- Если будет стоять теплая погода, то постараемся поливать и до 10 октября по периметру города. Посмотрим, что можем полить: газоны, цветы, - рассказал Абай Кожабаев, директор «Кала Жолдары».
График полива за сентябрь ответственные за полив в городском акимате лица журналистам так и не предоставили.