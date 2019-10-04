Мангистауские проводники возмущены переводом в частную компанию

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По словам проводников, о переводе в частную компанию руководство их даже не предупредило.



- Нас в частные руки передают, как хозяйство. Вчера передавали инвентарь, я говорю: «Инвентарь передали, почему вы также не передадите нас. Вот также напишите каждого фамилию и передайте. Вы же сейчас делаете то же самое». Ведь никакого уведомления, ни предупреждения не было. Целых три месяца нас мучили неведением. Мы ездили в поездку с больным сердцем и вопросом: «Что теперь будет?». Мы как нефтяники уже хотели здесь стоять и требовать, - говорит Абдикарим Нурболганов, проводник.



Работники железной дороги говорят, что у них уже был опыт передачи их коллектива в частную компанию. И он закончился плачевно.



- Мы работали до этого в частных перевозках с 2008 по 2012 год. Тогда нас увольняли любыми методами, были доказаны незаконные факты увольнения. В 2009 году нас уволили незаконно, и только после того, как мы были в Министерстве транспорта и коммуникаций, Министерстве труда и социальной защиты, нас еле-еле восстановили на работу. Вот такие факты повторятся, - говорит Аслан Агибаев.



По словам проводников, новое руководство ещё не приступило к работе, но уже представило новые поезда, на которых проводники должны будут ездить. Правда, по словам людей, новыми они оказались только снаружи.



- Мы за вагонами, за которыми мы закреплены, смотрим, как за своими машинами и как за своей квартирой. Если что-то где-то сломалось, мы всё это восстанавливали. А в одно утро нам пришлось оставить эти вагоны. Мы из них выходили, аж, со слезами на глазах. Но нам сказали, что мы перейдём в новые поезда. Но придя в новый состав, мы увидели, что он только снаружи новый, а внутри - старый. Нет розеток, а вы сами понимаете, люди будут требовать зарядку. Уже сейчас идёт зима, холод начинается, а там нет отопления, ни кондиционирования, ни вентиляции нет, это все старые вагоны. При этом сами частники просто будут эксплуатировать те же старые вагоны с теми же проводниками. А кто будет их ремонтировать? Проводники. Мы уже побывали в этой системе «частников», и что такое частники, мы знаем. Они и у государства судбсидии воровали и ещё к тому же наши деньги тоже воровали, - говорит Абдикарим Нурболганов.



По словам людей, новое руководство уже предупредило их о том, что могут возникнуть увольнения, если будут замечания.



- Сказали, если будут безбилетники - будут увольнения, если будут замечания - тоже. Но вы понимаете, что одно замечание в старых вагонах очень легко можно найти. Например, когда углём топят, сейчас зимой любой санэпидемврач может найти нарушения, потому что в вагоне всегда будет копоть. Я понимаю, если всё электрическое, если бы все окна были закрыты, если было бы там всё новое, но у нас совсем другие условия, - говорит проводник.



Атабек Чилимбаев, начальник Мангистауского участка АО «Пассажирские перевозки», сообщил, что пока о передаче в частные руки у него нет информации.

- На сегодняшний день у меня никакого приказа нет о том, что 309-ый поезд сообщением Мангистау-Актобе уходит в частные перевозки. В данный момент его обслуживают АО «Пассажирские перевозки», - сообщил Атабек Чилимбаев.