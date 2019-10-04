В Актау подешевели квартиры

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По данным Krisha.kz, на рынках жилья большинства регионов Казахстана наблюдалась положительная динамика. Средняя стоимость предложений возросла в 14 из 17 исследуемых городов.
- Наибольшие изменения произошли в Таразе (+7.2 процента), Талдыкоргане (+6.1 процента), Усть-Каменогорске (+4.7 процента), Петропавловске (+4.3 процента) и Уральске (+4 процента). Снижение индекса относительно II квартала зафиксировано в трёх городах: Актобе (—0.2 процента), Актау (—0.4 процента) и Атырау (—2.6 процента), - сообщает портал.
В среднем в III квартале текущего года в городах Казахстана цены на жильё выросли на 2 процента.
- Лидировал по приросту средних цен Талдыкорган, где индекс вырос на 2.3 процента. Актуальная стоимость квадратного метра в прошедшем месяце составила 193 475 тенге, - сообщает Krisha.kz .
Положительная динамика в пределах 2 процентов отмечена в Усть-Каменогорске. Единица площади оценивалась продавцами здесь в среднем в 199 800 тенге.
В Петропавловске индекс прибавил 1.9 процента и составил 219 600 тенге за квадратный метр.
В Шымкенте средняя цена за единицу площади составила 238 175 тенге. Прирост за месяц равен 1.8 процента.
В Семее квадратный метр подорожал на 1.2 процента, в Караганде и Кокшетау — на 1.1 процента. Актуальные показатели в этих городах составили 177 725, 209 325 и 203 тенге за квадратный метр соответственно.
В Таразе и Костанае цены изменились незначительно и равны 162 175 и 204 250 тенге за квадратный метр. Положительная динамика в этих городах ограничилась 0.6 и 0.5 процента.
В Уральске месяц не принёс видимой коррекции. Индекс равен 194 425 тенге за квадратный метр, что всего на 0.1 процента больше, в чем в августе.
Почти не изменились и цены предложений в Алматы. Они оказались всего на 0.1 процента меньше, чем прошлом месяце. В сентябре квадратный метр выставлялся на продажу по 389 тысяч тенге.
Также слабая динамика зафиксирована в Кызылорде (—0.2 процента) и Атырау (—0.3 процента). Стоимость единицы площади составила 135 950 и 250 500 тенге соответственно. В Нур-Султане индекс просел на 0.7 процента, до 331 875 тенге за квадратный метр.
- В сентябре наибольшее снижение цен произошло в Актау (—0.9 процента) и Павлодаре (—1.2 процента). Жильё там предлагали по 198 725 и 182 725 тенге.
В целом в РК преобладала положительная динамика. Общий показатель вырос на 0.5 процента, - сообщил порта.
Относительно января 2019 года в стране отмечен прирост цен на жилье на 3.8 процента, в наибольшей степени — в Петропавловске (+11.5 процента), Усть-Каменогорске (+10.2 процента), Талдыкоргане (+8.6 процента) и Шымкенте (+7.9 процента).
- Эксперты полагают, что при сохранении прочих условий значительных изменений на рынке в ближайшее время не ожидается. При этом остаётся вероятность коррекции стоимости из-за колебаний курса валюты. Как показывает практика, в РК на вторичном рынке, несмотря на дедолларизацию, зависимость всё же прослеживается, - говорится на сайте.
Пятёрку городов РК с самым дорогим жильём по итогам сентября возглавляет Алматы. Условная квартира площадью 40 квадратных метров при сложившемся уровне цен стоит более 15.6 миллиона тенге. На втором месте — Нур-Султан, где подобное жильё стоит в среднем 13.3 миллиона тенге.
Третью строчку ценового рейтинга занимает Атырау (10 млн тенге), четвёртую — Шымкент (9.5 млн тенге). Замыкает топ-5 Петропавловск (8.8 млн тенге).
Наиболее низкие цены отмечаются в Павлодаре (7.3 млн тенге), Семее (7.1 млн тенге), Таразе (6.5 млн тенге), Актобе (5.9 млн тенге) и Кызылорде (5.4 млн тенге).
Фото с сайта www.taldyk.info
- Наибольшие изменения произошли в Таразе (+7.2 процента), Талдыкоргане (+6.1 процента), Усть-Каменогорске (+4.7 процента), Петропавловске (+4.3 процента) и Уральске (+4 процента). Снижение индекса относительно II квартала зафиксировано в трёх городах: Актобе (—0.2 процента), Актау (—0.4 процента) и Атырау (—2.6 процента), - сообщает портал.
В среднем в III квартале текущего года в городах Казахстана цены на жильё выросли на 2 процента.
- Лидировал по приросту средних цен Талдыкорган, где индекс вырос на 2.3 процента. Актуальная стоимость квадратного метра в прошедшем месяце составила 193 475 тенге, - сообщает Krisha.kz .
Положительная динамика в пределах 2 процентов отмечена в Усть-Каменогорске. Единица площади оценивалась продавцами здесь в среднем в 199 800 тенге.
В Петропавловске индекс прибавил 1.9 процента и составил 219 600 тенге за квадратный метр.
В Шымкенте средняя цена за единицу площади составила 238 175 тенге. Прирост за месяц равен 1.8 процента.
В Семее квадратный метр подорожал на 1.2 процента, в Караганде и Кокшетау — на 1.1 процента. Актуальные показатели в этих городах составили 177 725, 209 325 и 203 тенге за квадратный метр соответственно.
В Таразе и Костанае цены изменились незначительно и равны 162 175 и 204 250 тенге за квадратный метр. Положительная динамика в этих городах ограничилась 0.6 и 0.5 процента.
В Уральске месяц не принёс видимой коррекции. Индекс равен 194 425 тенге за квадратный метр, что всего на 0.1 процента больше, в чем в августе.
Почти не изменились и цены предложений в Алматы. Они оказались всего на 0.1 процента меньше, чем прошлом месяце. В сентябре квадратный метр выставлялся на продажу по 389 тысяч тенге.
Также слабая динамика зафиксирована в Кызылорде (—0.2 процента) и Атырау (—0.3 процента). Стоимость единицы площади составила 135 950 и 250 500 тенге соответственно. В Нур-Султане индекс просел на 0.7 процента, до 331 875 тенге за квадратный метр.
- В сентябре наибольшее снижение цен произошло в Актау (—0.9 процента) и Павлодаре (—1.2 процента). Жильё там предлагали по 198 725 и 182 725 тенге.
В целом в РК преобладала положительная динамика. Общий показатель вырос на 0.5 процента, - сообщил порта.
Относительно января 2019 года в стране отмечен прирост цен на жилье на 3.8 процента, в наибольшей степени — в Петропавловске (+11.5 процента), Усть-Каменогорске (+10.2 процента), Талдыкоргане (+8.6 процента) и Шымкенте (+7.9 процента).
- Эксперты полагают, что при сохранении прочих условий значительных изменений на рынке в ближайшее время не ожидается. При этом остаётся вероятность коррекции стоимости из-за колебаний курса валюты. Как показывает практика, в РК на вторичном рынке, несмотря на дедолларизацию, зависимость всё же прослеживается, - говорится на сайте.
Пятёрку городов РК с самым дорогим жильём по итогам сентября возглавляет Алматы. Условная квартира площадью 40 квадратных метров при сложившемся уровне цен стоит более 15.6 миллиона тенге. На втором месте — Нур-Султан, где подобное жильё стоит в среднем 13.3 миллиона тенге.
Третью строчку ценового рейтинга занимает Атырау (10 млн тенге), четвёртую — Шымкент (9.5 млн тенге). Замыкает топ-5 Петропавловск (8.8 млн тенге).
Наиболее низкие цены отмечаются в Павлодаре (7.3 млн тенге), Семее (7.1 млн тенге), Таразе (6.5 млн тенге), Актобе (5.9 млн тенге) и Кызылорде (5.4 млн тенге).
Фото с сайта www.taldyk.info