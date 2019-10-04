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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 19:57

Просмотров: 1988

В Актау подешевели квартиры

Снижение стоимости квартир в III квартале 2019 года зафиксировано в трёх городах: Актобе (—0.2 процента), Актау (—0.4 процента) и Атырау (—2.6 процента). Об этом сообщает Krisha.kz.

Иллюстративное фото
По данным Krisha.kz, на рынках жилья большинства регионов Казахстана наблюдалась положительная динамика. Средняя стоимость предложений возросла в 14 из 17 исследуемых городов.

- Наибольшие изменения произошли в Таразе (+7.2 процента), Талдыкоргане (+6.1 процента), Усть-Каменогорске (+4.7 процента), Петропавловске (+4.3 процента) и Уральске (+4 процента). Снижение индекса относительно II квартала зафиксировано в трёх городах: Актобе (—0.2 процента), Актау (—0.4 процента) и Атырау (—2.6 процента), - сообщает портал.
В среднем в III квартале текущего года в городах Казахстана цены на жильё выросли на 2 процента.

- Лидировал по приросту средних цен Талдыкорган, где индекс вырос на 2.3 процента. Актуальная стоимость квадратного метра в прошедшем месяце составила 193 475 тенге, - сообщает Krisha.kz .

В Актау подешевели квартиры


Положительная динамика в пределах 2 процентов отмечена в Усть-Каменогорске. Единица площади оценивалась продавцами здесь в среднем в 199 800 тенге.
В Петропавловске индекс прибавил 1.9 процента и составил 219 600 тенге за квадратный метр.

В Шымкенте средняя цена за единицу площади составила 238 175 тенге. Прирост за месяц равен 1.8 процента.

В Семее квадратный метр подорожал на 1.2 процента, в Караганде и Кокшетау — на 1.1 процента. Актуальные показатели в этих городах составили 177 725, 209 325 и 203 тенге за квадратный метр соответственно.

В Таразе и Костанае цены изменились незначительно и равны 162 175 и 204 250 тенге за квадратный метр. Положительная динамика в этих городах ограничилась 0.6 и 0.5 процента.

В Уральске месяц не принёс видимой коррекции. Индекс равен 194 425 тенге за квадратный метр, что всего на 0.1 процента больше, в чем в августе.
Почти не изменились и цены предложений в Алматы. Они оказались всего на 0.1 процента меньше, чем прошлом месяце. В сентябре квадратный метр выставлялся на продажу по 389 тысяч тенге.

Также слабая динамика зафиксирована в Кызылорде (—0.2 процента) и Атырау (—0.3 процента). Стоимость единицы площади составила 135 950 и 250 500 тенге соответственно. В Нур-Султане индекс просел на 0.7 процента, до 331 875 тенге за квадратный метр.

В Актау подешевели квартиры


- В сентябре наибольшее снижение цен произошло в Актау (—0.9 процента) и Павлодаре (—1.2 процента). Жильё там предлагали по 198 725 и 182 725 тенге.
В целом в РК преобладала положительная динамика. Общий показатель вырос на 0.5 процента, - сообщил порта.

Относительно января 2019 года в стране отмечен прирост цен на жилье на 3.8 процента, в наибольшей степени — в Петропавловске (+11.5 процента), Усть-Каменогорске (+10.2 процента), Талдыкоргане (+8.6 процента) и Шымкенте (+7.9 процента).

В Актау подешевели квартиры


- Эксперты полагают, что при сохранении прочих условий значительных изменений на рынке в ближайшее время не ожидается. При этом остаётся вероятность коррекции стоимости из-за колебаний курса валюты. Как показывает практика, в РК на вторичном рынке, несмотря на дедолларизацию, зависимость всё же прослеживается, - говорится на сайте.

Пятёрку городов РК с самым дорогим жильём по итогам сентября возглавляет Алматы. Условная квартира площадью 40 квадратных метров при сложившемся уровне цен стоит более 15.6 миллиона тенге. На втором месте — Нур-Султан, где подобное жильё стоит в среднем 13.3 миллиона тенге.

Третью строчку ценового рейтинга занимает Атырау (10 млн тенге), четвёртую — Шымкент (9.5 млн тенге). Замыкает топ-5 Петропавловск (8.8 млн тенге).
Наиболее низкие цены отмечаются в Павлодаре (7.3 млн тенге), Семее (7.1 млн тенге), Таразе (6.5 млн тенге), Актобе (5.9 млн тенге) и Кызылорде (5.4 млн тенге).

Фото с сайта www.taldyk.info


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Комментарии ( 2 )

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  • Gen Oxy
 tolk (Посетители) Вчера, 21:30
Voodoo_qoldie, Архитектура ни кого не волнует . Главное построить на клочке побольше и подороже продать. Реалии нашего времени. Таким же макаром отгрохали бутафорскую Астану.
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Вчера, 20:18
Двукратная разница с Алматой и столицей. Актау на глазах нищает. Строят много. Архитектуры ноль- кто во что горазд. Из Грин Парка сделали гетто- невероятная по плотности застройка. Жильцов уже скоро ждёт коллапс. В других местах излишняя помпезность соседствует с убогой бюджетностью. В итоге видим градостроительную ошибку, которая в будущем бумерангом ударит по жителям. Но будет поздно- дома построены, квартиры проданы. Гонка за многоэтажностью канула в лету. В тренде два, три этажа плюс продуманная инфраструктура вокруг. Учитесь, господа архитекторы, и тогда Вам памятники потомки будут ставить.
 
 

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