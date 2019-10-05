Акимат Актау прокомментировал забор возле яхт-клуба

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В рубрике «Народные новости» опубликовали фотографии огражденного забором участка земли возле яхт-клуба.
В городском акимате сообщили, что данный земельный участок находится на праве частной собственности у Ахметовой У.
- Согласно договору купли-продажи, участок находится в собственности гражданки с 7 сентября 2007 года. Данный участок был огорожен владельцем. Но на сегодняшний день никакие документы для начала строительства не были согласованы, - отметили в пресс-службе городского акимата.
В городском акимате сообщили, что данный земельный участок находится на праве частной собственности у Ахметовой У.
- Согласно договору купли-продажи, участок находится в собственности гражданки с 7 сентября 2007 года. Данный участок был огорожен владельцем. Но на сегодняшний день никакие документы для начала строительства не были согласованы, - отметили в пресс-службе городского акимата.