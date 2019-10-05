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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 670

Акимат Актау прокомментировал забор возле яхт-клуба

Частное лицо, установившее забор в районе яхт-клуба «Бриз», владеет этим земельным участком более 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото пользователей Сети
В рубрике «Народные новости» опубликовали фотографии огражденного забором участка земли возле яхт-клуба.

В городском акимате сообщили, что данный земельный участок находится на праве частной собственности у Ахметовой У.

- Согласно договору купли-продажи, участок находится в собственности гражданки с 7 сентября 2007 года. Данный участок был огорожен владельцем. Но на сегодняшний день никакие документы для начала строительства не были согласованы, - отметили в пресс-службе городского акимата.


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Комментарии ( 3 )

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  • Юрий Спассков
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 12:10
мунайши73, акимат на хозяина в суд подаст о неосвоении и естественно проиграет, ведь чем ближе участок к морю, тем круче его "реальный" владелец. Понахапали, а теперь продать не могут и строить не на что, денег нет, антикоррупционщики поджали.
 
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  • синдбад
 elek (Посетители) Сегодня, 12:06
Цитата: мунайши73
то участок должен изыматься в пользу государства. Разве не так?

Вроде как бы так, если ты его получил у государства (надо построится в течениии 3-х лет), а если купил - то нет.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 11:51
Ежели чел стока лет владеет, и не начал ни какого строительства, то участок должен изыматься в пользу государства. Разве не так?
 
 

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