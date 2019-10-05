Когда в Актау включат отопление

Подача тепла от «МАЭК-Казатомпром» будет производиться совместно с «Каспий жылу, су арнасы» и кооперативами собственников квартир (КСК).- Отопление подадут согласно графику, с 8 по 10 октября. В период подключения горячая вода будет содержать большое количество загрязняющих веществ. В связи с этим, уважаемые жители, просьба воздержаться от использования горячей воды в течение 7–10 дней. Вода будет очищена специальными фильтрами «МАЭК-Казатомпром», поэтому нет необходимости её сливать, - заявили в акимате.