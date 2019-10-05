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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 3667

Когда в Актау включат отопление

Подключение тепловой энергии будет проходить с 8 по 10 октября. Акимат города просит воздержаться жителей от использования горячей воды в течение 7-10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе акимата.

Иллюстративное фото с сайта gp.by
Подача тепла от «МАЭК-Казатомпром» будет производиться совместно с «Каспий жылу, су арнасы» и кооперативами собственников квартир (КСК).

- Отопление подадут согласно графику, с 8 по 10 октября. В период подключения горячая вода будет содержать большое количество загрязняющих веществ. В связи с этим, уважаемые жители, просьба воздержаться от использования горячей воды в течение 7–10 дней. Вода будет очищена специальными фильтрами «МАЭК-Казатомпром», поэтому нет необходимости её сливать, - заявили в акимате.

Когда в Актау включат отопление

Когда в Актау включат отопление

Когда в Актау включат отопление


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Комментарии ( 3 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 17:25
Цитата: 12-й регион
У меня стоит бойлер и сильно не заморачиваюсь.


тоже задумываюсь поставить его
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Taidan
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:33
Цитата: Apmaxa
то есть походите грязными эти 7-10 дней...

Без вариантов! Принимать душ в эти 7-10 дней,равносильно искупаться в луже, т.к. после подачи тепла с горячего крана пойдёт весь хлам с трубопровода.Уж лучше переждать,так что поберегите свои ванны и душевые кабины...
У меня стоит бойлер и сильно не заморачиваюсь.Буду ждать не 10 дней,а как минимум месяц и как только всё устаканится,тогда открою шаркран в штробе с горячей водой
 
-1
  • Taidan
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Шевченко 81
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 14:19
Акимат города просит воздержаться жителей от использования горячей воды в течение 7-10 дней.


то есть походите грязными эти 7-10 дней...
 
 

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