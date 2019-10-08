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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 1141

Жители Мангистау могут получить архивные справки онлайн

Как правильно получить данную услугу, рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото webpress.kz
Архивная справка – это специальный документ, с помощью которого можно «воссоздать события прошлого».

В пресс-службе ведомства рассказали, что заявление на получение архивной справки можно подать, не выходя из дома, через портал E-gov.

Для того, чтобы это сделать, необходимо:
- авторизоваться на портале и выбрать услугу «Выдача архивных справок»;
- заполнить справку и подписать её с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), либо через одноразовый пароль и заказать услугу онлайн.

- Необходимо иметь обязательно регистрацию в базе мобильных граждан. К заявке нужно будет прикрепить копию удостоверения личности и копию трудовой книжки. Срок оказания услуги составляет 11 рабочих дней. В случаях, когда необходимо изучение документов двух и более организаций, а также периода более чем за пять лет, время услуги может продлиться до 30 календарных дней, - разъяснили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан».



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