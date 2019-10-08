Жители Мангистау могут получить архивные справки онлайн

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Архивная справка – это специальный документ, с помощью которого можно «воссоздать события прошлого».
В пресс-службе ведомства рассказали, что заявление на получение архивной справки можно подать, не выходя из дома, через портал E-gov.
Для того, чтобы это сделать, необходимо:
- авторизоваться на портале и выбрать услугу «Выдача архивных справок»;
- заполнить справку и подписать её с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), либо через одноразовый пароль и заказать услугу онлайн.
- Необходимо иметь обязательно регистрацию в базе мобильных граждан. К заявке нужно будет прикрепить копию удостоверения личности и копию трудовой книжки. Срок оказания услуги составляет 11 рабочих дней. В случаях, когда необходимо изучение документов двух и более организаций, а также периода более чем за пять лет, время услуги может продлиться до 30 календарных дней, - разъяснили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан».
В пресс-службе ведомства рассказали, что заявление на получение архивной справки можно подать, не выходя из дома, через портал E-gov.
Для того, чтобы это сделать, необходимо:
- авторизоваться на портале и выбрать услугу «Выдача архивных справок»;
- заполнить справку и подписать её с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), либо через одноразовый пароль и заказать услугу онлайн.
- Необходимо иметь обязательно регистрацию в базе мобильных граждан. К заявке нужно будет прикрепить копию удостоверения личности и копию трудовой книжки. Срок оказания услуги составляет 11 рабочих дней. В случаях, когда необходимо изучение документов двух и более организаций, а также периода более чем за пять лет, время услуги может продлиться до 30 календарных дней, - разъяснили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан».
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