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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:58

Просмотров: 788

В Актау планируют открыть социальное кафе для одиноких пенсионеров и инвалидов

В кафе «Добрый» будут предусмотрены бесплатные обеды для одиноких пенсионеров и инвалидов, а для лиц без определенного места жительства развозка по городу. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мы люди, мы вместе».

Фото 24.kz
Общественный фонд «Мы люди - мы вместе» планирует в Актау открыть социальное кафе для одиноких пенсионеров и инвалидов.

В кафе будут бесплатно кормить не только одиноких пенсионеров и инвалидов, но и лиц без определенного места жительства.

В Актау планируют открыть социальное кафе для одиноких пенсионеров и инвалидов


Для реализации этого плана общественный фонд «Мы люди - мы вместе» обращается ко всем неравнодушным жителям региона с просьбой помочь приобрести жарочный шкаф, микроволновую печь для приготовления пиццы, разделочные столы размером 1.80 метра, мойку двойную, газовую плиту, супницы, слайтор, сковороду, 79 литровую кастрюлю, сковороду 40 см, бойлер для чая 50-литровый.

- Мы уверены, что наш призыв будет услышан бизнесменами, меценатами и простыми горожанами. Привезти оборудование можно по адресу: 32В микрорайон, дом 12, вход с обратной стороны дома. Телефон 8 702 821 06 50 (Имангазы). Будем рады поддержке, – рассказали в общественном фонде «Мы люди-мы вместе».



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 10:47
Еще не забудьте пандус достойный сделать, а то у многих магазинов и аптек эверест какой то... И инвалид без постороней помощи его не осилит

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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бася (Посетители) Сегодня, 10:20
благое дело.. карт/счёт скиньте,понемногу- но люди скинутся..
 
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  • vlad75
 M_lena (Посетители) Сегодня, 09:19
А че в Акшукуре не открыли, одинокие пенсионеры как раз так хорошо пешочком туда дойдут.

 
 

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