В Актау планируют открыть социальное кафе для одиноких пенсионеров и инвалидов

Общественный фонд «Мы люди - мы вместе» планирует в Актау открыть социальное кафе для одиноких пенсионеров и инвалидов.В кафе будут бесплатно кормить не только одиноких пенсионеров и инвалидов, но и лиц без определенного места жительства.Для реализации этого плана общественный фонд «Мы люди - мы вместе» обращается ко всем неравнодушным жителям региона с просьбой помочь приобрести жарочный шкаф, микроволновую печь для приготовления пиццы, разделочные столы размером 1.80 метра, мойку двойную, газовую плиту, супницы, слайтор, сковороду, 79 литровую кастрюлю, сковороду 40 см, бойлер для чая 50-литровый.- Мы уверены, что наш призыв будет услышан бизнесменами, меценатами и простыми горожанами. Привезти оборудование можно по адресу: 32В микрорайон, дом 12, вход с обратной стороны дома. Телефон 8 702 821 06 50 (Имангазы). Будем рады поддержке, – рассказали в общественном фонде «Мы люди-мы вместе».