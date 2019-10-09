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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 580

Жители Актау смогут задать вопросы главному военному прокурору страны

Горожан приглашают на проведение личного приема главным военным прокурором Республики Казахстан Дастаном Сартаевым посредством видеоконференцсвязи. Об этом сообщили в военной прокуратуре актауского гарнизона.

Фото с сайта kstnews.kz
Видеоконференцсвязь с Дастаном Сартаевым будет организована 24 октября в 15:00, в здании актауской городской прокуратуры в 24 микрорайоне.

- Всех желающих обратиться к главному военному прокурору страны просим предварительно записаться на прием до 16 октября. Вам нужно будет указать имя, фамилию и отчество, а также саму суть вопроса, - отметили в военной прокуратуре актауского гарнизона.

Телефон для записи граждан: 8 (7292) 60-58-84.



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