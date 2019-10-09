Жители Актау смогут задать вопросы главному военному прокурору страны

Фото с сайта kstnews.kz

Видеоконференцсвязь с Дастаном Сартаевым будет организована 24 октября в 15:00, в здании актауской городской прокуратуры в 24 микрорайоне.



- Всех желающих обратиться к главному военному прокурору страны просим предварительно записаться на прием до 16 октября. Вам нужно будет указать имя, фамилию и отчество, а также саму суть вопроса, - отметили в военной прокуратуре актауского гарнизона.



Телефон для записи граждан: 8 (7292) 60-58-84.