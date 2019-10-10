Свинство на «Студенческом пляже»: Житель Актау снял на видео состояние набережной

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Состояние набережной пользователь Сети снял 2 октября. Мужчину возмутила антисанитария в районе городского пляжа в 9А микрорайоне.
В акимате Актау сообщили, что на место выезжал заместитель главы города Дастан Бегендиков.
- Было установлено, что данная территория, расположенная за кафе «Айжан», принадлежит Yessenov University. Руководству учебного заведения был дан указ разобраться в данной ситуации, - отметили в городском акимате.
Директор департамента Yessenov University по хозяйственной деятельности Нурболат Батыков рассказал, что на территории набережной уже провели уборку.
- Все двери закрыты на ключ, весь мусор вывезен. Администратор пляжа, под присмотром которого произошёл этот казус, уволен. За его счёт будет проложена брусчатка, построена детская площадка в районе набережной, а также будет установлено освещение и камеры видеонаблюдения, - сообщил Нурболат Батыков.
Видео предоставлено Нурболатом Батыковым.
Напомним, в рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой показано состояние «Студенческого пляжа» до уборки.
В акимате Актау сообщили, что на место выезжал заместитель главы города Дастан Бегендиков.
- Было установлено, что данная территория, расположенная за кафе «Айжан», принадлежит Yessenov University. Руководству учебного заведения был дан указ разобраться в данной ситуации, - отметили в городском акимате.
Директор департамента Yessenov University по хозяйственной деятельности Нурболат Батыков рассказал, что на территории набережной уже провели уборку.
- Все двери закрыты на ключ, весь мусор вывезен. Администратор пляжа, под присмотром которого произошёл этот казус, уволен. За его счёт будет проложена брусчатка, построена детская площадка в районе набережной, а также будет установлено освещение и камеры видеонаблюдения, - сообщил Нурболат Батыков.
Видео предоставлено Нурболатом Батыковым.
Напомним, в рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой показано состояние «Студенческого пляжа» до уборки.