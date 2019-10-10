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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 07:11

Просмотров: 405

Свинство на «Студенческом пляже»: Житель Актау снял на видео состояние набережной

Житель Актау снял на видеокамеру мусор и туалетное помещение, находящееся в антисанитарном состоянии. В акимате города прокомментировали видеоролик.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Состояние набережной пользователь Сети снял 2 октября. Мужчину возмутила антисанитария в районе городского пляжа в 9А микрорайоне.

В акимате Актау сообщили, что на место выезжал заместитель главы города Дастан Бегендиков.

- Было установлено, что данная территория, расположенная за кафе «Айжан», принадлежит Yessenov University. Руководству учебного заведения был дан указ разобраться в данной ситуации, - отметили в городском акимате.

Директор департамента Yessenov University по хозяйственной деятельности Нурболат Батыков рассказал, что на территории набережной уже провели уборку.

- Все двери закрыты на ключ, весь мусор вывезен. Администратор пляжа, под присмотром которого произошёл этот казус, уволен. За его счёт будет проложена брусчатка, построена детская площадка в районе набережной, а также будет установлено освещение и камеры видеонаблюдения, - сообщил Нурболат Батыков.


Видео предоставлено Нурболатом Батыковым.

Напомним, в рубрике «Народные новости» была опубликована видеозапись, на которой показано состояние «Студенческого пляжа» до уборки.



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Комментарии ( 4 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:16
Цитата: vnshds
По всей территории России, никогда не было проблемы найти на работающий ЧИСТЫЙ, с работающим водопроводом туалет, но в Казахстане совсем другое дело...

звездёшь полный.
по какой дороге вы ехали? я знаю все эти дороги от и до.
в россии такой же гадюшник как и здесь, только деревьев больше. так что не надо.
 
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motor (Посетители) Сегодня, 08:15
Жанар, только хотел написать то же самое, ты опередила))
 
-1
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  • Жанар
  • tarnavsk70
  • vaterloo
  • мунайши73
 vnshds (Посетители) Сегодня, 07:51
Все двери закрыты на ключ.... Истинно казахстанское решение вопроса с туалетами.

«Уровень культуры нации определяется по состоянию её общественных туалетов»

Я был в Росси, Европе и Америке, нигде этот вопрос не решают так кардинально. : "Не умеете **** - держите в себе!" В любой из перечисленных мною стран туалеты всегда были доступны и достаточно чисты чтобы ими можно было воспользоваться. Последний раз месяц назад ездил своим ходом в Питер и обратно. По всей территории России, никогда не было проблемы найти на работающий ЧИСТЫЙ, с работающим водопроводом туалет, но в Казахстане совсем другое дело....

Об экономическом здоровье нации судят по состоянию дорог. А уровень культуры нации определяется по состоянию её общественных туалетов.
 
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  • Д.Е.Д.
 Жанар (Посетители) Сегодня, 07:47
Директор департамента Yessenov University по хозяйственной деятельности Нурболат Батыков рассказал, что на территории набережной уже провели уборку.

Оперативно сработали!!!..Когда купальный сезон закончился!... podzatylnik
Сейчас самое время пригласить президента Токаева, НА!, открытие туалета после ремонта... popa....Он!, приезжает в Актау.

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
 

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