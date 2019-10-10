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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 1161

Глава таможенного поста «Морпорт» в Актау входил в состав ОПГ

Руководитель таможенного поста «Морпорт» и четверо предпринимателей подозреваются в экономической контрабанде, даче взятки и создании и организации ОПГ. Члены преступной группы ввозили в Актау из Ирана сигареты под видом строительных материалов и томатной пасты. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

фото из открытых источников
Преступная группа занималась контрабандой с июня текущего года.

Правонарушители с целью личной наживы на системной основе продолжительное время, используя заведомо поддельные товаросопроводительные документы, завезли в Актау из Ирана 39 контейнеров с табачными изделиями.

- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 262 , ч. 1 и ч. 2 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, по статье 367, ч. 4 УК РК (дача взятки) и 234 , ч. 3, п. 2 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере). Задержания и обыск проводились одновременно по 13 адресам. Изъято более 20 миллионов пачек сигарет. Две фуры, следовавшие в Россию, задержаны в Атырауской области, – сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

Предварительная сумма ущерба от деятельности ОПГ в виде уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов только по 21 контейнеру составила более 8 миллиардов тенге. Сумма ущерба по оставшимся 18 контейнерам будет установлена во время следствия.



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Комментарии ( 4 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 13:37
За державу обидно..

i
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:26
Имена как всегда не разглашаются.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:45
в нашей стране между любыми силовиками/правоохранителями и т.д. и бандюками можно провести знак равенства.
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 12:39
Да быть такого не может!!!
 
 

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