Глава таможенного поста «Морпорт» в Актау входил в состав ОПГ

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Преступная группа занималась контрабандой с июня текущего года.



Правонарушители с целью личной наживы на системной основе продолжительное время, используя заведомо поддельные товаросопроводительные документы, завезли в Актау из Ирана 39 контейнеров с табачными изделиями.



- В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 262 , ч. 1 и ч. 2 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них, по статье 367, ч. 4 УК РК (дача взятки) и 234 , ч. 3, п. 2 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере). Задержания и обыск проводились одновременно по 13 адресам. Изъято более 20 миллионов пачек сигарет. Две фуры, следовавшие в Россию, задержаны в Атырауской области, – сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.



Предварительная сумма ущерба от деятельности ОПГ в виде уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов только по 21 контейнеру составила более 8 миллиардов тенге. Сумма ущерба по оставшимся 18 контейнерам будет установлена во время следствия.