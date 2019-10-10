«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 390.13 KZT
  • €1 = 430.31 KZT
  • 1 RUB = 6.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 21

Врачи Мангистауского центра психического здоровья провели День открытых дверей

Во Всемирный День психического здоровья, который отмечается 10 октября, сотрудники центра провели День открытых дверей. Организована консультация и анкетирование населения области, флешмоб медицинских работников в поддержку профилактики психических заболеваний.

Ж.Нусупова (в центре) и Р.Тажиева консультируют население. Фото автора
На сегодняшний день на учете в центре по психическим заболеваниям состоит 5 930 человек с психическими расстройствами, 1 092 из них – дети, по наркологии - 2 800 жителей области.

- Среди нозологий особых колебаний не отмечается. В основном превалируют эндогенные заболевания (шизофрения, шизоаффектные расстройства), на втором — средние и тяжелые формы умственной отсталости. На третьей позиции - органические поражения головного мозга (посттравматические, дементные состояния). Как и во всем мире, отмечается рост заболеваний с элементами аутизма среди детей. Дементные состояния характерны для пожилого возраста. Для наркологических и психических больных в ближайшие годы планируется внедрение реабилитационной помощи. Весной этого года произошло слияние психиатрической и наркологической служб. В этой связи психические больные по-прежнему будут находиться в здании психоневрологического диспансера, наркологические пациенты будут размещены в здании Актауского городского перинатального центра после реконструкции. Поликлиническая служба диспансера передана в городские поликлиники №№1 и 2, - проинформировала Жемис Нусупова, директор Мангистауского областного центра психического здоровья.

По статистике Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), на планете живут более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. Каждый второй человек в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение всей жизни. Специалисты предсказывают, что к 2020 году психические расстройства войдут в мировую пятерку болезней-лидеров.
Самым распространенным психическим заболеванием является депрессия. По прогнозам ВОЗ, к следующему году депрессия может занять лидирующую позицию среди заболеваний по длительности неработоспособности в году. В настоящее время, по данным ВОЗ, депрессией страдают 20 процентов женщин и 12 процентов мужчин.

- Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний становятся стрессы. Поэтому одной из главных задач Всемирного Дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости, - говорит Рауза Тажиева, заведующая психотерапевтическим отделением центра.

Три распространенные ошибки, которые совершают депрессивные люди:
1.Низкая самооценка. В состоянии депрессии человек считает себя неполноценным, ущербным, начисто лишенным достоинств и незаслуживающим счастья.
2.Неправильная оценка окружающего мира. Депрессивному человеку кажется, что к нему плохо относятся и предъявляют слишком высокие требования. А вот успех и признание он не замечает.
3.Плохие ожидания от будущего. Люди, больные депрессией, ждут только провалов и поражений. Они не готовы надеяться на лучшее.
10 советов, которые помогут предотвратить депрессию:
- Находите время, чтобы заниматься тем, что вам нравится;
- Поддерживайте контакт с другими людьми;
- Откажитесь от негативного мышления;
- Разделите ваши цели на более мелкие достижимые шаги;
- Старайтесь быть более реалистичным;
- Питайтесь правильно;
- Будьте в движении;
- Расслабляйтесь;
- Высыпайтесь;
- Проявляйте заботу о других.
Что такое деменция?
Старческая (сенильная) деменция — тяжелое заболевание, возникающее у людей зрелого возраста.
Заболевание характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого становится органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в утрате имеющихся знаний, навыков и в невозможности приобретения новых.

Каковы первые признаки деменции?
- Нарушения памяти (как долговременной, так и кратковременной). Человек не может вспомнить недавние события, испытывает трудности с запоминанием новой информации;
- Нарушение ориентации в пространстве и времени. Например, больной может заблудиться в родном районе;
- Потеря желания узнавать что-то новое, поскольку мозг становится неспособным обрабатывать и усваивать новую информацию;
- Снижение критичности собственного восприятия. Обычно этот симптом проявляются при планировании ближайшего периода жизни.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика