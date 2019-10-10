Врачи Мангистауского центра психического здоровья провели День открытых дверей

Ж.Нусупова (в центре) и Р.Тажиева консультируют население. Фото автора
На сегодняшний день на учете в центре по психическим заболеваниям состоит 5 930 человек с психическими расстройствами, 1 092 из них – дети, по наркологии - 2 800 жителей области.
- Среди нозологий особых колебаний не отмечается. В основном превалируют эндогенные заболевания (шизофрения, шизоаффектные расстройства), на втором — средние и тяжелые формы умственной отсталости. На третьей позиции - органические поражения головного мозга (посттравматические, дементные состояния). Как и во всем мире, отмечается рост заболеваний с элементами аутизма среди детей. Дементные состояния характерны для пожилого возраста. Для наркологических и психических больных в ближайшие годы планируется внедрение реабилитационной помощи. Весной этого года произошло слияние психиатрической и наркологической служб. В этой связи психические больные по-прежнему будут находиться в здании психоневрологического диспансера, наркологические пациенты будут размещены в здании Актауского городского перинатального центра после реконструкции. Поликлиническая служба диспансера передана в городские поликлиники №№1 и 2, - проинформировала Жемис Нусупова, директор Мангистауского областного центра психического здоровья.
По статистике Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), на планете живут более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. Каждый второй человек в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение всей жизни. Специалисты предсказывают, что к 2020 году психические расстройства войдут в мировую пятерку болезней-лидеров.
Самым распространенным психическим заболеванием является депрессия. По прогнозам ВОЗ, к следующему году депрессия может занять лидирующую позицию среди заболеваний по длительности неработоспособности в году. В настоящее время, по данным ВОЗ, депрессией страдают 20 процентов женщин и 12 процентов мужчин.
- Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний становятся стрессы. Поэтому одной из главных задач Всемирного Дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости, - говорит Рауза Тажиева, заведующая психотерапевтическим отделением центра.
Три распространенные ошибки, которые совершают депрессивные люди:
1.Низкая самооценка. В состоянии депрессии человек считает себя неполноценным, ущербным, начисто лишенным достоинств и незаслуживающим счастья.
2.Неправильная оценка окружающего мира. Депрессивному человеку кажется, что к нему плохо относятся и предъявляют слишком высокие требования. А вот успех и признание он не замечает.
3.Плохие ожидания от будущего. Люди, больные депрессией, ждут только провалов и поражений. Они не готовы надеяться на лучшее.
10 советов, которые помогут предотвратить депрессию:
- Находите время, чтобы заниматься тем, что вам нравится;
- Поддерживайте контакт с другими людьми;
- Откажитесь от негативного мышления;
- Разделите ваши цели на более мелкие достижимые шаги;
- Старайтесь быть более реалистичным;
- Питайтесь правильно;
- Будьте в движении;
- Расслабляйтесь;
- Высыпайтесь;
- Проявляйте заботу о других.
Что такое деменция?
Старческая (сенильная) деменция — тяжелое заболевание, возникающее у людей зрелого возраста.
Заболевание характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого становится органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в утрате имеющихся знаний, навыков и в невозможности приобретения новых.
Каковы первые признаки деменции?
- Нарушения памяти (как долговременной, так и кратковременной). Человек не может вспомнить недавние события, испытывает трудности с запоминанием новой информации;
- Нарушение ориентации в пространстве и времени. Например, больной может заблудиться в родном районе;
- Потеря желания узнавать что-то новое, поскольку мозг становится неспособным обрабатывать и усваивать новую информацию;
- Снижение критичности собственного восприятия. Обычно этот симптом проявляются при планировании ближайшего периода жизни.
- Среди нозологий особых колебаний не отмечается. В основном превалируют эндогенные заболевания (шизофрения, шизоаффектные расстройства), на втором — средние и тяжелые формы умственной отсталости. На третьей позиции - органические поражения головного мозга (посттравматические, дементные состояния). Как и во всем мире, отмечается рост заболеваний с элементами аутизма среди детей. Дементные состояния характерны для пожилого возраста. Для наркологических и психических больных в ближайшие годы планируется внедрение реабилитационной помощи. Весной этого года произошло слияние психиатрической и наркологической служб. В этой связи психические больные по-прежнему будут находиться в здании психоневрологического диспансера, наркологические пациенты будут размещены в здании Актауского городского перинатального центра после реконструкции. Поликлиническая служба диспансера передана в городские поликлиники №№1 и 2, - проинформировала Жемис Нусупова, директор Мангистауского областного центра психического здоровья.
По статистике Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), на планете живут более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. Каждый второй человек в мире имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение всей жизни. Специалисты предсказывают, что к 2020 году психические расстройства войдут в мировую пятерку болезней-лидеров.
Самым распространенным психическим заболеванием является депрессия. По прогнозам ВОЗ, к следующему году депрессия может занять лидирующую позицию среди заболеваний по длительности неработоспособности в году. В настоящее время, по данным ВОЗ, депрессией страдают 20 процентов женщин и 12 процентов мужчин.
- Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний становятся стрессы. Поэтому одной из главных задач Всемирного Дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости, - говорит Рауза Тажиева, заведующая психотерапевтическим отделением центра.
Три распространенные ошибки, которые совершают депрессивные люди:
1.Низкая самооценка. В состоянии депрессии человек считает себя неполноценным, ущербным, начисто лишенным достоинств и незаслуживающим счастья.
2.Неправильная оценка окружающего мира. Депрессивному человеку кажется, что к нему плохо относятся и предъявляют слишком высокие требования. А вот успех и признание он не замечает.
3.Плохие ожидания от будущего. Люди, больные депрессией, ждут только провалов и поражений. Они не готовы надеяться на лучшее.
10 советов, которые помогут предотвратить депрессию:
- Находите время, чтобы заниматься тем, что вам нравится;
- Поддерживайте контакт с другими людьми;
- Откажитесь от негативного мышления;
- Разделите ваши цели на более мелкие достижимые шаги;
- Старайтесь быть более реалистичным;
- Питайтесь правильно;
- Будьте в движении;
- Расслабляйтесь;
- Высыпайтесь;
- Проявляйте заботу о других.
Что такое деменция?
Старческая (сенильная) деменция — тяжелое заболевание, возникающее у людей зрелого возраста.
Заболевание характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, причиной которого становится органическое поражение головного мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в утрате имеющихся знаний, навыков и в невозможности приобретения новых.
Каковы первые признаки деменции?
- Нарушения памяти (как долговременной, так и кратковременной). Человек не может вспомнить недавние события, испытывает трудности с запоминанием новой информации;
- Нарушение ориентации в пространстве и времени. Например, больной может заблудиться в родном районе;
- Потеря желания узнавать что-то новое, поскольку мозг становится неспособным обрабатывать и усваивать новую информацию;
- Снижение критичности собственного восприятия. Обычно этот симптом проявляются при планировании ближайшего периода жизни.
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