Апелляционные жалобы адвоката экс-заместителя акима Мангистау оставили без удовлетворения

Статья 366. Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство - наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) - наказываются штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, - наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Судебной коллегией по уголовным делам областного суда сегодня, 10 октября, были рассмотрены апелляционные жалобы Серика Амангалиева и его защитника по уголовному делу в отношении экс-заместителя акима Мангистауской области.- Постановлением судебной коллегии приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области оставлен без изменения, апелляционные жалобы защитника и Серика Амангалиева остались без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе суда.Напомним, 27 августа Серик Амангалиев получил 10 лет лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере. Адвокат Серика Амангалиева рассказала, что ожидала другое наказание для своего подзащитного – в виде штрафа.