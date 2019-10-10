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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:27

Просмотров: 601

Касым-Жомарт Токаев открыл центр Абиша Кекильбаева в Актау

В Актау к 80-летию выдающегося государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбаева открыли культурный центр. В церемонии открытия принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев на открытии центра
Касым-Жомарт Токаев выступил на открытиии шестиметрового памятника Абишу Кекилбаеву, который установлен перед входом в центр имени писателя. Президент отметил, что казахстанский деятель был его близким другом.

- Абиш Кекилбаев - великий человек, великий сын казахского народа, достигший высочайшего уровня. Наш долг - помнить имена людей, которые стали гордостью нашей страны. Абиш Кекилбаев - первый писатель, который получил звание «Герой Труда Казахстана». В литературе он много работал для сохранения национального самосознания. Произведения писателя относятся к золотому фонду мировой литературы. Я был близким другом Абиша в Парламенте. Он тогда говорил: «Независимость - это не только сладкое слово, но и национальная ответственность», - сказал Касым-Жомарт Токаев на открытии центра.

Центр расположился на 10 гектарах. В будущем рядом с историко-краеведческим музеем, строительство которого завершено, будет находиться большая библиотека вместимостью 304 тысячи книг, а также театр на 2,5 тысячи мест. Полностью объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года.

В музее будут располагаться залы, посвященные жизни и творчеству писателя. Родные Абиша Кекилбаева уже передали в музей личные вещи культурного деятеля, в том числе его первый личный кабинет. Также на территории ансамбля планируется установить фонтаны и лавочки.



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Комментарии ( 2 )

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HiWatch (Посетители) Сегодня, 19:10
"историко-краеведческим музеем, строительство которого завершено" - строительство ещё не завершено, ещё пару месяцев и тогда закончат.
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 19:00
Хочется верить, что Токаев напишет новую страницу Казахстана.
Трудно конечно ему будет и время потребуется.
Ну а кому сейчас легко?
 
 

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