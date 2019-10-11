Ерлан Тургумбаев встретился с заключенными исправительного учреждения в Мангистау

Встреча заключенных учреждения ГМ-172/6 с главой Министерства внутренних дел Республики Казахстан состоялась вчера, 10 октября.Пятеро осужденных вышли на встречу с Ерланом Тургумбаевым. Двое из них просили ходатайствовать за них в Верховном суде Казахстана.Один из них, житель Алматы, осужденный по статье 96 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. По данным пресс-службы департамента полиции области, мужчине дали меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 20 лет.- Он уже просидел в заключении 18 лет. Осталось отбывать срок еще два года. По его словам, в Алматы у него остался отец, мать погибла. Мужчина хочет, чтобы его освободили условно-досрочно и он бы переехал жить к отцу. Он попросил министра ходатайствовать за него в Верховном суде. Другой осужденный, также по этой статье, попросил перевести его в исправительное учреждение в Алматы, так как у него там проживают все его родственники, - сообщили в пресс-службе ведомства.1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.2. Убийство:а) двух или более лиц;б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;д) совершенное с особой жестокостью;е) совершенное способом, опасным для жизни многих людей;ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;з) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;и) из хулиганских побуждений;к) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;л) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;м) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;н) совершенное неоднократно;о) заведомо несовершеннолетнего лица;п) совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.