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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 130

Ерлан Тургумбаев встретился с заключенными исправительного учреждения в Мангистау

Двое заключенных исправительного учреждения ГМ-172/6 попросили министра внутренних дел ходатайствовать за них в Верховном суде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Встреча заключенных учреждения ГМ-172/6 с главой Министерства внутренних дел Республики Казахстан состоялась вчера, 10 октября.

Ерлан Тургумбаев встретился с заключенными исправительного учреждения в Мангистау


Пятеро осужденных вышли на встречу с Ерланом Тургумбаевым. Двое из них просили ходатайствовать за них в Верховном суде Казахстана.

Ерлан Тургумбаев встретился с заключенными исправительного учреждения в Мангистау


Один из них, житель Алматы, осужденный по статье 96 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. По данным пресс-службы департамента полиции области, мужчине дали меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

- Он уже просидел в заключении 18 лет. Осталось отбывать срок еще два года. По его словам, в Алматы у него остался отец, мать погибла. Мужчина хочет, чтобы его освободили условно-досрочно и он бы переехал жить к отцу. Он попросил министра ходатайствовать за него в Верховном суде. Другой осужденный, также по этой статье, попросил перевести его в исправительное учреждение в Алматы, так как у него там проживают все его родственники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки:
Статья 96. Убийство
1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
2. Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное способом, опасным для жизни многих людей;
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
з) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
л) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
м) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
н) совершенное неоднократно;
о) заведомо несовершеннолетнего лица;
п) совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.



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