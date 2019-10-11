Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в Долину шаров

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы по лепке



Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»

Театр

Международный театральный фестиваль «ABISH ALEMI»



Для любителей кино

«Надо мною солнце не садится»

«Гемини»

«Я люблю тебя»

«Девушки бывают разные»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию 13 октября в Долину шаров. Стоимость поездки - 5000 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни, 12 и 13 октября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Абиша Кекилбаева, с 11 по 14 октября в Актау пройдет первый международный театральный фестиваль. Он соберет театральные труппы из Казахстана, России, Турции, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Грузии.В день будут играть по три спектакля. Жители Актау смогут увидеть представление в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина. Телефон кассы: 60-10-04.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед – старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены.Но парень узнаёт, что у старика в молодости пропала без вести дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти его дочь, а заодно оттянуть день смерти старика. Каждый день Алтан делает всё, чтобы старик захотел прожить ещё один прекрасный день.Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед.Сара, молодая и перспективная певица, живет по строгой указке и тотальному контролю своей матери Жанны. После выступления Сара случайно знакомится с бойцом боёв без правил Беком. И эта встреча оказывается судьбоносной.Проходит время, Сара и Бек заводят отношения, но Жанна не видит никакой перспективы в зяте. Она решает во чтобы то ни стало разлучить пару.Это история о трёх друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки и золотой песок. Ничто не предвещало неожиданностей... не для наших героев, которые первым делом как следует отметили свой приезд. С трудом проснувшись наутро, парни обнаруживают себя посреди пляжа, они в замешательстве — не помнят, что же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, которые освежают им память: оказывается, прошлой ночью парни страшно навредили международному криминальному авторитету Хуану, который по какой-то причине хочет их убить. Скрываясь от преследования, без денег и документов, они находят спасение — переодеваются в девушек и участвуют в женском турнире по сёрфингу. Победа поможет выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны. Но они еще не знают, что их неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и даже бойцовые петухи.