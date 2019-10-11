Новую мечеть открыли в Мангистау

В открытии мечети 10 октября принял участие заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бердибек Сапарбаев.В первую очередь он посетил памятник «Ай-Ана», который был установлен в 2009 году, и посвящен женщинам, чьи мужья не вернулись с фронта во время Великой Отечественной войны. К тому же, памятник посвящён матери Абиша Кекилбаева - Айсауле.В мечети одновременно могут молиться около 130 человек, общая площадь 250 квадратных метров, высота - 15 метров, имеется 12-метровый купол, высота стен составляет 5 метров. Строительство мечети началось в апреле этого года.- В Казахстане много святых мест. Однако особого внимания удостоено эта местность, так как именно на этой земле был рождён великий мыслитель, писатель Абиш Кекилбаев. Мы думаем, что на этой святой земле есть и будут еще много последователей Абиша Кекилбаева. Сегодняшний 80-летний юбилей - историческое событие для будущих поколений. В данный момент мы продолжаем мероприятия, начавшиеся в Алматы, которые после продолжатся в столице нашей страны - городе Нур-Султан. Я считаю, что организация и участие в подобных мероприятиях - это дань памяти Абишу Кекилбаеву, - сказал Бердыбек Сапарбаев.