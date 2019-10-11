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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 120

Жители Мангистау пожаловались на проверку автобусов полицейскими

Мангистаусцы возмутились проверкой общественного транспорта сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в области с 10 по 17 октября.

Жители Мангистау пожаловались на проверку автобусов полицейскими


- Целью мероприятия являются выявление водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, а также выявление правонарушений, касаемо водителей транспортных средств, - отметили в пресс-службе ведомства.

Жители Мангистау пожаловались на проверку автобусов полицейскими


По данным пресс-службы полиции региона, за день по области сотрудниками полиции было выявлено 102 факта нарушений, по шести из них были составлены протоколы по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК).




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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
  • kz1990
 Maik (Посетители) Сегодня, 17:55
Всё правильно и справедливо,ездят безобразно сервис так себе ниже колена и автобусы убогие.Чаше проверять выход один иначе обнаглеют и всё будет хуже.

Sing birds sing.
 
 

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