Жители Мангистау пожаловались на проверку автобусов полицейскими

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в области с 10 по 17 октября.- Целью мероприятия являются выявление водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, а также выявление правонарушений, касаемо водителей транспортных средств, - отметили в пресс-службе ведомства.По данным пресс-службы полиции региона, за день по области сотрудниками полиции было выявлено 102 факта нарушений, по шести из них были составлены протоколы по статье 463 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК).