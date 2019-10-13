В Актау бездомных накормили горячей едой

Александр Новиков. Фото предоставлено волонтёрами

Актау - без бомжей! - такую цель перед собой ставит общественный фонд «Мы люди - мы вместе» в лице директора Имангазы Досмуханбетова.



Имангазы Досмуханбетов намерен вернуть к нормальной жизни людей без определённого места жительства.



12 октября Имангазы вместе с волонтёрами накормил бомжей горячей едой, куда вошли суп, жаркое, салат, хлеб, чай и пироженое.



- Для бомжей и в дальнейшем планируется организовать благотворительный горячий обед. Бездомным людям не помешала бы также и медицинская помощь, - отметили волонтёры фонда.



Александр Новиков - так представился бездомный - уже не первый год живёт без документов на улице. С его слов, он родился в Кентау Южно-Казахстанской области. Семья живёт в городе Балхаше. Много лет он проживал в Актау, на улице оказался из-за мошенников, которые обманным путём

завладели его квартирой.



- У меня было всё: дом и семья. В один миг я остался ни с чем. Сегодня я не живу, а существую. Я уже не помню, когда пил горячий чай. Спасибо, дай всем вам долгих лет жизни, - говорит мужчина, не сдерживая слёз на глазах.



Как рассказал Имангазы Досмуханбетов, в фонде будут рады, если к данной благотворительной акции присоединятся неравнодушные жители. Помочь в раздаче еды могут все желающие. Телефон для справок: + 7 (702) 821-06-50.



- В планах у нас организовать мобильные группы, которые будут в течение нескольких дней раздавать горячую еду и чай бездомным жителям. Этим людям реально нужна поддержка, они часть нашего общества. Я уверен в том, что многих из них можно вернуть к нормальной жизни. Просто нужно уметь слышать и видеть проблему. Ведь на самом деле никто не знает, кто и в какой ситуации может оказаться завтра. С трудностями может столкнуться любой человек, к сожалению, не все могут быть услышанными. Давайте творить добро. Это ведь наша общая беда. Было бы желание, можно решить любую проблему, - отметил Имангазы Досмуханбетов.