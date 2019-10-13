Актауские полицейские взялись за тонировку

Рейдовые мероприятия по городу проведены согласно указанию начальника департамента Каната Таймерденова.Цель данного мероприятия - это выявление тонированных автомобилей и привлечение нарушителей к административной ответственности. В результате был выявлен ряд правонарушений согласно части 5 статьи 590 КоАП РК.- Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.