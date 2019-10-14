Назначен заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области

Фото предоставлено пресс-службой департамента государственных доходов по Мангистауской области

Копбасаров Бакытбай Сайлаубаевич родился в 1980 году в городе Джамбул. Окончил Таразский государственный университет имени Мухаммада Хайдар Дулати по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» и Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмед Ясави по специальности «Юриспруденция».



Трудовую деятельность начал в 2001 году, занимал должность от специалиста до заместителя директора по финансовым вопросам ТОО «Диана», Алматы.



С апреля 2003 года по февраль 2004 года – ассистент кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит» Таразского государственного университета имени Мухаммад Хайдар Дулати, Тараз.



С февраля 2004 года – главный специалист финансово-экономического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан, Астана.



С мая 2006 года – ведущий специалист отдела регистраций юридических и физических лиц и выдачи справочного характера управления – Центра приёма и обработки информаций налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.



С декабря 2006 года – ведущий специалист отдела учёта и контроля лицевых счетов управления учёта платежей налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.



С марта 2007 года – ведущий специалист отдела внутреннего аудита Организационного управления Налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.



С января 2008 года – ведущий специалист юридического отдела Управления правового обеспечения Налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.



С мая 2008 года – главный специалист отдела апелляций управления правового обеспечения налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.



С октября 2008 года – главный специалист отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Тараз Жамбылской области.



С апреля 2009 года – главный специалист-юрист отдела организационно-правовой работы налогового управления по Таласскому району налогового департамента по Жамбылской области, Каратау.



С сентября 2009 года – ведущий специалист отдела государственных закупок и планирования финансового управления налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.



С ноября 2009 года – главный специалист отдела аудита физических лиц налогового управления по городу Тараз налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.



С марта 2010 года – руководитель отдела аудита управления налогового аудита налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.



С сентября 2010 года – руководитель управления принудительного взимания налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.



С февраля 2012 года – руководитель отдела контроля качества аудита управления налогового аудита налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.



С июля 2012 года – руководитель управления администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.



С февраля 2013 года – заместитель руководителя налогового управления по Кордайскому району Налогового департамента по Жамбылской области, село Кордай.



С октября 2013 года – главный эксперт управления по работе с налогоплательщиками налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.



С мая 2014 года – главный эксперт управления администрирования НДС при импорте товаров налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.



С октября 2014 года – главный эксперт управления администрирования косвенных налогов департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.



С октября 2016 года – главный эксперт управления евразийской интеграции департамента международных финансовых отношений Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.



С декабря 2016 года – руководитель управления методологии внутреннего контроля департамента методологии бухгалтерского учёта и аудита Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.



С октября 2018 года – руководитель управления методологии внутреннего государственного аудита департамента методологии бухгалтерского учёта, аудита и оценки Министерства финансов Республики Казахстан, Нур-Султан.