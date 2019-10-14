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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 1795

Назначен заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области

Приказом председателя комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Бакытбай Копбасаров назначен заместителем руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента государственных доходов по Мангистауской области
Копбасаров Бакытбай Сайлаубаевич родился в 1980 году в городе Джамбул. Окончил Таразский государственный университет имени Мухаммада Хайдар Дулати по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» и Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмед Ясави по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2001 году, занимал должность от специалиста до заместителя директора по финансовым вопросам ТОО «Диана», Алматы.

С апреля 2003 года по февраль 2004 года – ассистент кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит» Таразского государственного университета имени Мухаммад Хайдар Дулати, Тараз.

С февраля 2004 года – главный специалист финансово-экономического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан, Астана.

С мая 2006 года – ведущий специалист отдела регистраций юридических и физических лиц и выдачи справочного характера управления – Центра приёма и обработки информаций налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.

С декабря 2006 года – ведущий специалист отдела учёта и контроля лицевых счетов управления учёта платежей налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.

С марта 2007 года – ведущий специалист отдела внутреннего аудита Организационного управления Налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.

С января 2008 года – ведущий специалист юридического отдела Управления правового обеспечения Налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.

С мая 2008 года – главный специалист отдела апелляций управления правового обеспечения налогового комитета по Жамбылской области, Тараз.

С октября 2008 года – главный специалист отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Тараз Жамбылской области.

С апреля 2009 года – главный специалист-юрист отдела организационно-правовой работы налогового управления по Таласскому району налогового департамента по Жамбылской области, Каратау.

С сентября 2009 года – ведущий специалист отдела государственных закупок и планирования финансового управления налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.

С ноября 2009 года – главный специалист отдела аудита физических лиц налогового управления по городу Тараз налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.

С марта 2010 года – руководитель отдела аудита управления налогового аудита налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.

С сентября 2010 года – руководитель управления принудительного взимания налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.

С февраля 2012 года – руководитель отдела контроля качества аудита управления налогового аудита налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.

С июля 2012 года – руководитель управления администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза налогового департамента по Жамбылской области, Тараз.

С февраля 2013 года – заместитель руководителя налогового управления по Кордайскому району Налогового департамента по Жамбылской области, село Кордай.

С октября 2013 года – главный эксперт управления по работе с налогоплательщиками налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.

С мая 2014 года – главный эксперт управления администрирования НДС при импорте товаров налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.

С октября 2014 года – главный эксперт управления администрирования косвенных налогов департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.

С октября 2016 года – главный эксперт управления евразийской интеграции департамента международных финансовых отношений Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.

С декабря 2016 года – руководитель управления методологии внутреннего контроля департамента методологии бухгалтерского учёта и аудита Министерства финансов Республики Казахстан, Астана.

С октября 2018 года – руководитель управления методологии внутреннего государственного аудита департамента методологии бухгалтерского учёта, аудита и оценки Министерства финансов Республики Казахстан, Нур-Султан.



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Комментарии ( 4 )

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Князь (Посетители) Сегодня, 19:47
Откуда интересно они такие упитанные в костюмчиках вылазят? Пришельцы наверняка с планеты своруй.
 
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kann (Посетители) Сегодня, 19:28
У него такой вид как будто его посадили на эту должность насильно.Может он не хотел быт замом а сразу бастыком.
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:53
Каждую весну и осень меняет место работы. Это какое-то обострение что-ли? Как можно за пол года включиться в новую работу, понять её тонкости, зарекомендовать себя для повышения по службе?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:14
23 рабочих места за 18 лет...
 
 

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