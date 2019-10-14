Закрытие мотосезона-2019 в Актау состоится 19 октября

Фото предоставлено Рустамом Бибуевым
Мотосезон 2019 года закроют 19 октября.
- Мотоциклистам нужно будет собраться к 10:00 у парка «Акбота». В 12:00 колонна тронется, а до этого времени все жители и гости города смогут увидеть двухколёсную технику и пообщаться с её владельцами, - сообщил Рустам Бибуев, организатор сообщества «Motoclub.kz12».
Процессия стартует от парка «Акбота» до жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне, после чего байкеры направятся в сторону базы отдыха «Tree of life».
Напомним, 1 мая в Актау открыли Мотосезон-2019.
- Мотоциклистам нужно будет собраться к 10:00 у парка «Акбота». В 12:00 колонна тронется, а до этого времени все жители и гости города смогут увидеть двухколёсную технику и пообщаться с её владельцами, - сообщил Рустам Бибуев, организатор сообщества «Motoclub.kz12».
Процессия стартует от парка «Акбота» до жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне, после чего байкеры направятся в сторону базы отдыха «Tree of life».
Напомним, 1 мая в Актау открыли Мотосезон-2019.
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