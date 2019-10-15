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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 441

Жители Мангистау могут получать государственные услуги через мобильное приложение электронного правительства eGovmobile

Приложение облегчает процесс получения государственных услуг. Об этом заявили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
По данным пресс-службы, обновлённая версия мобильного приложения электронного правительства eGovmobile уже запущена.

Жители Мангистау могут получать государственные услуги через мобильное приложение электронного правительства eGovmobile


Усовершенствованный eGovmobile позволяет привязать имеющуюся электронно-цифровую подпись (ЭЦП) к четырёхзначному PIN коду или встроенной биометрии устройства (Face ID, Touch ID). Один раз привязав ЭЦП к PIN-коду или биометрии, можно не отвлекаться на выбор ЭЦП и ввод пароля каждый раз при авторизации и получении услуг.

- Теперь гражданин практически не чувствует необходимость в ЭЦП. Все мы привыкли разблокировать телефон по отпечатку пальца или через Face ID. Точно так же в этом приложении можно привязать ЭЦП к своей биометрии и при заказе услуг подтверждать запрос своим Touch ID или Face ID. К тому же, был облегчён процесс использования ЭЦП на мобильных устройствах. Раньше нужно было загружать ЭЦП на смартфон через компьютер, сейчас же имеющиеся сертификаты можно загрузить из письма в почтовом ящике пользователя, - пояснили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан» региона.

В пресс-службе также отметили, что в самом приложении есть подсказки, как загрузить ЭЦП, как авторизоваться, а еще к каждому новому сервису будут размещены пошаговые инструкции. Разработчики – АО «Национальные информационные технологии», постарались сделать приложение максимально удобным в использовании.

На сегодняшний день в приложении доступны 28 услуг такие, как: справка по расчёту размера базовой пенсионной выплаты, получение информации о назначении пособий на рождение ребёнка и по уходу за ребёнком по достижению им возраста одного года, выдача справки о наличии либо отсутствии судимости, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица и другие.

Приложение можно скачать в AppStore и PlayMarket.



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Комментарии ( 1 )

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Dafik (Посетители) Сегодня, 14:01
Сырое недоработанное приложение.
 
 

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