«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.81 KZT
  • €1 = 430.27 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 527

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира

Самая красивая девушка Казахстана Мадина Батык приехала в Мангистау для съемок фильма «Красиво о Казахстане!», который она представит на конкурсе «Мисс мира-2019». Об этом передает Tengri Travel.

Фото tengritravel.kz
PR-менеджер национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» Айжан Тугельбаева на страницах Tengri Travel поделилась впечатлениями о шестом дне съемок в Мангистау.

«В прикаспийский портовый городок и центр нефтегазовой промышленности Казахстана Актау мы вылетали с нашей съемочной командой рано утром в предвкушении новых приключений».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«При выходе в город из аэропорта сразу ощущается приятная влажность. Первым делом гости Актау отправляются на излюбленную горожанами набережную».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Мы не стали исключением и, разместившись в отеле, сразу же поехали на набережную и новую скальную тропу вдоль четвертого микрорайона. К слову, в Актау нет названий улиц, город поделен на 31 микрорайон, что придает ему своеобразную уникальность».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Главная же достопримечательность города, бесспорно, - Каспий - воплощение бесконечного, безграничного и бездонного спокойствия. Море обладает успокаивающим и магическим действием. Здесь, возле отвесных скал, камней и воды, забываешь о проблемах, беспокойствах».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Море лечит. Лечит от тревожности, наполняя непоколебимым умиротворением. Позавидовав жителям Актау, которые имеют возможность каждый день наслаждаться красотой Каспия, мы выехали в Жанаозен».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Следующая наша цель - снять неземные пейзажи урочища Босжира. Это место расположено в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак Мангистауской области. К сожалению, о нем знают очень мало людей. А ведь от увиденного просто сносит голову и тело покрывается мурашками».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Расстояние от Жанаозена до Босжиры - 148 километров. Путь до плато Устюрт достаточно сложный, но увиденное сложно описать словами. Космические пейзажи Босжиры поражают даже самых заядлых путешественников. В переводе «босжира» означает «блеклая долина» или «серая земля». История появления Босжиры связана с океаном Тетис и существами, которые в нем обитали. Как уверяют ученые, миллионы лет назад, в период мезозоя, эти земли были скрыты под водой. Известно, что океан занимал большую часть территории. Долгое время он видоизменялся и исчез окончательно пять миллионов лет назад, дав начало океанам и морям, которые существуют по сей день, в том числе и Каспийскому морю».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Ученые пишут, что на территории современного урочища были и степи, в которых обитали редкие животные. С очередной переменой климата реки пересохли, остались только каменистая земля и многочисленные скалы. Говорят, на территории урочища до сих пор можно найти окаменевшие водоросли, ракушки и даже зубы древних океанических обитателей».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Исследователи считают, что примерно через 5 тысяч лет скалы исчезнут и пейзаж Босжиры снова изменится до неузнаваемости. Нам выпала уникальная возможность стать свидетелями неземной красоты».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


«Величественное творение природных стихий - Босжира занимает огромную территорию и, чтобы исследовать ее, понадобится не один день. К огромному сожалению у нас было всего несколько часов на съемки и погодные условия были не самые лучшие, так как бушевал сильный ветер. Но благодаря опыту режиссера команда быстро справилась с поставленной задачей».

«Эти кадры, несомненно, украсят видеоролик и заинтересуют мировую общественность. Ведь видеовизитка будет транслироваться на многомиллионную аудиторию конкурса «Мисс Мира»».

«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира


Фильм посвящен уникальным сакральным местам Великой степи. В картине «Красиво о Казахстане!» покажут уникальную природу страны, древние места, разнообразные ландшафты, а также продемонстрируют казахстанское гостеприимство с разнообразной национальной кухней.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика