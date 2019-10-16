«Мисс Казахстан» Мадина Батык провела съемки в урочище Босжира

Фото tengritravel.kz
PR-менеджер национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» Айжан Тугельбаева на страницах Tengri Travel поделилась впечатлениями о шестом дне съемок в Мангистау.
«В прикаспийский портовый городок и центр нефтегазовой промышленности Казахстана Актау мы вылетали с нашей съемочной командой рано утром в предвкушении новых приключений».
«При выходе в город из аэропорта сразу ощущается приятная влажность. Первым делом гости Актау отправляются на излюбленную горожанами набережную».
«Мы не стали исключением и, разместившись в отеле, сразу же поехали на набережную и новую скальную тропу вдоль четвертого микрорайона. К слову, в Актау нет названий улиц, город поделен на 31 микрорайон, что придает ему своеобразную уникальность».
«Главная же достопримечательность города, бесспорно, - Каспий - воплощение бесконечного, безграничного и бездонного спокойствия. Море обладает успокаивающим и магическим действием. Здесь, возле отвесных скал, камней и воды, забываешь о проблемах, беспокойствах».
«Море лечит. Лечит от тревожности, наполняя непоколебимым умиротворением. Позавидовав жителям Актау, которые имеют возможность каждый день наслаждаться красотой Каспия, мы выехали в Жанаозен».
«Следующая наша цель - снять неземные пейзажи урочища Босжира. Это место расположено в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак Мангистауской области. К сожалению, о нем знают очень мало людей. А ведь от увиденного просто сносит голову и тело покрывается мурашками».
«Расстояние от Жанаозена до Босжиры - 148 километров. Путь до плато Устюрт достаточно сложный, но увиденное сложно описать словами. Космические пейзажи Босжиры поражают даже самых заядлых путешественников. В переводе «босжира» означает «блеклая долина» или «серая земля». История появления Босжиры связана с океаном Тетис и существами, которые в нем обитали. Как уверяют ученые, миллионы лет назад, в период мезозоя, эти земли были скрыты под водой. Известно, что океан занимал большую часть территории. Долгое время он видоизменялся и исчез окончательно пять миллионов лет назад, дав начало океанам и морям, которые существуют по сей день, в том числе и Каспийскому морю».
«Ученые пишут, что на территории современного урочища были и степи, в которых обитали редкие животные. С очередной переменой климата реки пересохли, остались только каменистая земля и многочисленные скалы. Говорят, на территории урочища до сих пор можно найти окаменевшие водоросли, ракушки и даже зубы древних океанических обитателей».
«Исследователи считают, что примерно через 5 тысяч лет скалы исчезнут и пейзаж Босжиры снова изменится до неузнаваемости. Нам выпала уникальная возможность стать свидетелями неземной красоты».
«Величественное творение природных стихий - Босжира занимает огромную территорию и, чтобы исследовать ее, понадобится не один день. К огромному сожалению у нас было всего несколько часов на съемки и погодные условия были не самые лучшие, так как бушевал сильный ветер. Но благодаря опыту режиссера команда быстро справилась с поставленной задачей».
«Эти кадры, несомненно, украсят видеоролик и заинтересуют мировую общественность. Ведь видеовизитка будет транслироваться на многомиллионную аудиторию конкурса «Мисс Мира»».
Фильм посвящен уникальным сакральным местам Великой степи. В картине «Красиво о Казахстане!» покажут уникальную природу страны, древние места, разнообразные ландшафты, а также продемонстрируют казахстанское гостеприимство с разнообразной национальной кухней.
«В прикаспийский портовый городок и центр нефтегазовой промышленности Казахстана Актау мы вылетали с нашей съемочной командой рано утром в предвкушении новых приключений».
«При выходе в город из аэропорта сразу ощущается приятная влажность. Первым делом гости Актау отправляются на излюбленную горожанами набережную».
«Мы не стали исключением и, разместившись в отеле, сразу же поехали на набережную и новую скальную тропу вдоль четвертого микрорайона. К слову, в Актау нет названий улиц, город поделен на 31 микрорайон, что придает ему своеобразную уникальность».
«Главная же достопримечательность города, бесспорно, - Каспий - воплощение бесконечного, безграничного и бездонного спокойствия. Море обладает успокаивающим и магическим действием. Здесь, возле отвесных скал, камней и воды, забываешь о проблемах, беспокойствах».
«Море лечит. Лечит от тревожности, наполняя непоколебимым умиротворением. Позавидовав жителям Актау, которые имеют возможность каждый день наслаждаться красотой Каспия, мы выехали в Жанаозен».
«Следующая наша цель - снять неземные пейзажи урочища Босжира. Это место расположено в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак Мангистауской области. К сожалению, о нем знают очень мало людей. А ведь от увиденного просто сносит голову и тело покрывается мурашками».
«Расстояние от Жанаозена до Босжиры - 148 километров. Путь до плато Устюрт достаточно сложный, но увиденное сложно описать словами. Космические пейзажи Босжиры поражают даже самых заядлых путешественников. В переводе «босжира» означает «блеклая долина» или «серая земля». История появления Босжиры связана с океаном Тетис и существами, которые в нем обитали. Как уверяют ученые, миллионы лет назад, в период мезозоя, эти земли были скрыты под водой. Известно, что океан занимал большую часть территории. Долгое время он видоизменялся и исчез окончательно пять миллионов лет назад, дав начало океанам и морям, которые существуют по сей день, в том числе и Каспийскому морю».
«Ученые пишут, что на территории современного урочища были и степи, в которых обитали редкие животные. С очередной переменой климата реки пересохли, остались только каменистая земля и многочисленные скалы. Говорят, на территории урочища до сих пор можно найти окаменевшие водоросли, ракушки и даже зубы древних океанических обитателей».
«Исследователи считают, что примерно через 5 тысяч лет скалы исчезнут и пейзаж Босжиры снова изменится до неузнаваемости. Нам выпала уникальная возможность стать свидетелями неземной красоты».
«Величественное творение природных стихий - Босжира занимает огромную территорию и, чтобы исследовать ее, понадобится не один день. К огромному сожалению у нас было всего несколько часов на съемки и погодные условия были не самые лучшие, так как бушевал сильный ветер. Но благодаря опыту режиссера команда быстро справилась с поставленной задачей».
«Эти кадры, несомненно, украсят видеоролик и заинтересуют мировую общественность. Ведь видеовизитка будет транслироваться на многомиллионную аудиторию конкурса «Мисс Мира»».
Фильм посвящен уникальным сакральным местам Великой степи. В картине «Красиво о Казахстане!» покажут уникальную природу страны, древние места, разнообразные ландшафты, а также продемонстрируют казахстанское гостеприимство с разнообразной национальной кухней.
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