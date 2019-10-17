Мангистауская станция скорой помощи пополнилась новыми машинами

Новые машины. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения

Две новые машины останутся на балансе Мангистауской станции скорой и неотложной медицинской помощи. Другие шесть автомобилей марки «УАЗ» переданы в районные службы.



- К сожалению, нужно признать, что в последние годы обновлению автопарка службы не уделялось должного внимания. Для приобретения транспортных средств из местного бюджета было выделено 150 млн. тенге. В ближайшем будущем нами запланировано закупить еще 50 автомашин, - сказал Каныбек Жумашев.



Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи.