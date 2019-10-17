«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Октября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.81 KZT
  • €1 = 430.27 KZT
  • 1 RUB = 6.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:53

Просмотров: 894

Мангистауская станция скорой помощи пополнилась новыми машинами

Ключи от восьми новых специализированных автомобилей сотрудникам службы «103» Мангистауской области вручил Каныбек Жумашев, заместитель акима области. В планах — приобретение еще 50 единиц автотехники. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Новые машины. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения
Две новые машины останутся на балансе Мангистауской станции скорой и неотложной медицинской помощи. Другие шесть автомобилей марки «УАЗ» переданы в районные службы.

- К сожалению, нужно признать, что в последние годы обновлению автопарка службы не уделялось должного внимания. Для приобретения транспортных средств из местного бюджета было выделено 150 млн. тенге. В ближайшем будущем нами запланировано закупить еще 50 автомашин, - сказал Каныбек Жумашев.

Автомобили оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mastercool
 Raiders (Посетители) Сегодня, 13:51
УАЗ-452,аля 1965,назад в будущее..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 12:41
Цитата: strana.kz
а для оказания необходимой помощи в пути?

Есть помягче. Полагаю по цене такие и числятся а на деле кирпичи-))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:31
только для перевозки и сгодятся , уже когда никуда не торопишься... а для оказания необходимой помощи в пути?
а вообще очень стыдно unsmile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • синдбад
  • leo529
  • ЁмоЁ
  • Вован
 бася (Посетители) Сегодня, 11:31
я так понимаю был выбор 8 уазиков по цене 2 иномарок?тогда правильный выбор и это не списанные авто,внутри наверняка всё усовершенствовано..и согласна что они приспособлены больше для районов,по бездорожью..

.. но меня не так волнует на уазике или мерсе приедут,главное какие специалисты..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • zhanino
 Mastercool (Посетители) Сегодня, 11:25
Manwyk, вы не правы. Эти УАЗы таблетки или буханки как еще их называют нужно запретить в использовании для переврзки больных. Они на ровной дороге везут людей как дрова, на каждой маленькой ямке или лежачем подпрыгиваешь до потолка. В районах нету такого бездорожья где Хюндай или Ивеко не проедут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • strana.kz
  • leo529
  • bekenova
  • zhanino
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:24
УАЗики? серьезно? ждем пополнение Автобусного парка ПАЗиками? мне кажется до статуса Туристического региона нам как до луны, как считаете аким?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • master_kz
 manwyk (Посетители) Сегодня, 11:17
По районам,по аулам,по бездорожью самое то.Эти УАЗики звери.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • strana.kz
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:10
разве не стыдно ?! чтоб одно место возить чиновнику новые 70ки и 200ки, S-классы и т.д.
а тут...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • strana.kz
  • bekenova
 zhanino (Посетители) Сегодня, 11:02
ну почему закупаются старыми ужасными моделями, на них страшно смотреть даже
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика