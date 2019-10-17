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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 521

Мангистаускому историко-краеведческому музею присвоено имя Абиша Кекилбаева

Имя Абиша Кекилбаева присвоено мангистаускому областному историко-краеведческому музею постановлением Премьер-Министра Республики Казахстан.

Иллюстративное фото
Информация о том, что государственному коммунальному казенному предприятию «Мангистауский областной историко-краеведческий музей» Мангистауской области присвоено имя Абиша Кекильбаева появилось на сайте primeminister.kz.

Также на сайте говорится, что коммунальному государственному учреждению «Общеобразовательная средняя школа № 29» Актау будет присвоено имя Фаризы Онгарсыновой.

Абиш Кекилбаев - казахстанский общественный и политический деятель, Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук, почётный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва. Родился Абиш Кекилбаев 6 декабря 1939 года в селе Онды Мангистауской области.

Фариза Онгарсынова — поэтесса, народный писатель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая, общественный деятель, автор целого ряда поэтических книг и публикаций.

Фото с сайта myzey.kz



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Комментарии ( 3 )

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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:17
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:35
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:36
почему не Назарбаева?
 
 

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