Мангистаускому историко-краеведческому музею присвоено имя Абиша Кекилбаева

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Информация о том, что государственному коммунальному казенному предприятию «Мангистауский областной историко-краеведческий музей» Мангистауской области присвоено имя Абиша Кекильбаева появилось на сайте primeminister.kz.
Также на сайте говорится, что коммунальному государственному учреждению «Общеобразовательная средняя школа № 29» Актау будет присвоено имя Фаризы Онгарсыновой.
Абиш Кекилбаев - казахстанский общественный и политический деятель, Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук, почётный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва. Родился Абиш Кекилбаев 6 декабря 1939 года в селе Онды Мангистауской области.
Фариза Онгарсынова — поэтесса, народный писатель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая, общественный деятель, автор целого ряда поэтических книг и публикаций.
Фото с сайта myzey.kz
Также на сайте говорится, что коммунальному государственному учреждению «Общеобразовательная средняя школа № 29» Актау будет присвоено имя Фаризы Онгарсыновой.
Абиш Кекилбаев - казахстанский общественный и политический деятель, Герой Труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук, почётный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва. Родился Абиш Кекилбаев 6 декабря 1939 года в селе Онды Мангистауской области.
Фариза Онгарсынова — поэтесса, народный писатель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая, общественный деятель, автор целого ряда поэтических книг и публикаций.
Фото с сайта myzey.kz