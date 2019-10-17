Список участковых инспекторов Актау

Фото из архива Lada.kz
В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау с просьбой предоставить список участковых полицейских. По ее словам, данные, опубликованные в Сети, устарели.
В пресс-службе департамента полиции области сообщили имена, номера телефонов, а также микрорайоны, к которым прикреплены участковые инспекторы.
1 микрорайон: майор полиции Бауыржан Жумабаевич Жумабаев;
адрес пункта — 1 микрорайон, 18 дом, 1 квартира;
рабочий телефон — 50-61-90;
сотовый телефон — 8 (775) 606-86-83.
2 микрорайон: капитан полиции Максат Куандыкович Ишберген;
адрес пункта — 2 микрорайон, 64 дом, 3 квартира;
рабочий телефон — 50-38-68;
мобильный телефон — 8 (701) 092-64-64.
3 микрорайон: капитан полиции Галымжан Ганиевич Тапиев;
адрес пункта — 3 микрорайон, 159 дом, 1 квартира;
рабочий телефон — 52-40-64;
мобильный телефон — 8 (778) 111-80-00.
3 «А» и 3 «Б» микрорайоны: капитан полиции Мырзадаулет Сансызбаевич Булеков;
адрес пункта — 3 «А» микрорайон, 7 дом, 7 квартира;
рабочий телефон — 51-30-85;
мобильный телефон — 8 (702) 511-28-78.
4 микрорайон: майор полиции Марат Орынбаевич Калдыбаев;
адрес пункта — 4 микрорайон, 49 дом, 13 квартира;
рабочий телефон — 50-23-23;
мобильный телефон — 8 (702) 474-16-26.
5 микрорайон: капитан полиции Равшон Абулгасанович Алиев;
адрес пункта — 5 микрорайон, 39 дом, 2 квартира;
рабочий телефон — 52-09-99;
мобильный телефон — 8 (701) 474-79-79.
6 микрорайон: капитан полиции Адилбек Туракулович Турлибеков;
адрес пункта — 6 микрорайон, 15 дом, 13 квартира;
рабочий телефон — 52-40-65;
мобильный телефон — 8 (775) 892-78-46.
7 и 9 микрорайоны: майор полиции Аманжол Кыдырбаевич Канаев;
адрес пункта — 7 микрорайон, 25 дом, 3 квартира;
рабочий телефон — 51-23-84;
мобильный телефон — 8 (701) 387-35-75.
8 и 10 микрорайоны: майор полиции Алмат Насипуллаевич Самешов;
адрес пункта — 8 микрорайон, 14 дом, 4 квартира;
рабочий телефон — 53-44-94;
мобильный телефон — 8 (701) 683-31-33.
11 микрорайон: майор полиции Бауыржан Ерикович Айбеков;
адрес пункта — 11 микрорайон, 31 дом, 76 квартира;
рабочий телефон — 31-24-73;
мобильный телефон — 8 (701) 440-10-13.
12 и 16 микрорайоны: майор полиции Дмитрий Анатольевич Яцко;
адрес пункта — 12 микрорайон, 68 дом, 121 квартира;
рабочий телефон — 31-33-81;
мобильный телефон — 8 (701) 246-42-40.
13 и 17 микрорайоны: майор полиции Есенгелди Рысбаевич Жолдасов;
адрес пункта — 13 микрорайон, 31 «Б» дом, 3 квартира;
рабочий телефон — 43-82-80;
мобильный телефон — 8 (701) 663-74-74.
14 микрорайон: майор полиции Габит Конысбекович Монтаев;
адрес пункта — 14 микрорайон, 21 дом, 104 квартира;
рабочий телефон — 31-24-73;
мобильный телефон — 8 (701) 589-13-20.
15 микрорайон: капитан полиции Бакытжан Таргинович Берикбаев;
адрес пункта — 15 микрорайон, 28 «А» дом, 1 квартира;
рабочий телефон — 43-82-80;
мобильный телефон — 8 (701) 651-67-65.
21, 22 и 23 микрорайоны: капитан полиции Сунгат Бетимирович Суйеубергенов;
адрес пункта — 22 микрорайон, 5 «В» дом, 12 квартира;
рабочий телефон — 53-27-81;
мобильный телефон — 8 (775) 333-81-02.
24, 26 и 28 «А» микрорайоны: майор полиции Азамат Жумабаевич Тенизбаев;
адрес пункта — 26 микрорайон, 9 дом, 10 квартира;
рабочий телефон — 41-77-40;
мобильный телефон — 8 (701) 403-40-02.
27 микрорайон: майор полиции Ерлан Дайрабаевич Зорбаев;
адрес пункта — 27 микрорайон, 43 дом, 2 квартира;
рабочий телефон — 41-30-62;
мобильный телефон — 8 (775) 381-61-48.
19 и 28 микрорайоны: майор полиции Манас Жумаханович Исаев;
адрес пункта — 28 микрорайон, 1 дом, 7 квартира;
рабочий телефон — 41-19-19;
мобильный телефон — 8 (701) 496-45-04.
29 и 30 микрорайоны: капитан полиции Абзал Сарсенбекович Сопбеков;
адрес пункта — 29 микрорайон, 20 дом, 62 квартира;
рабочий телефон — 40-16-41;
мобильный телефон — 8 (701) 088-57-77.
29 «А», «Шыгыс-1,2,3» микрорайоны: капитан полиции Касымбек Исенгалиевич Арыстанов;
адрес пункта — микрорайон «Шыгыс-1», центр «Жана Серпин»;
мобильный телефон — 8 (701) 590- 96-99.
31, 31 «А» и 31 «Б» микрорайоны: майор полиции Асылбек Утепович Куженов;
адрес пункта — 31 «Б» микрорайон, здание №25 (общежитие);
мобильный телефон — 8 (778) 177-94-00.
32, 32 «А», 32 «Б», 32 «В», 33, 34 и 35 микрорайоны: майор полиции Нурлан Есемович Жуманов;
адрес пункта — 32 «В» микрорайон, 8 дом, нулевой этаж;
мобильный телефон — 8 (701) 283-24-23.
Поселок «Умирзак» и жилой массив «Рауан»: старший лейтенант Абзал Джангилбаевич Киргабаков;
адрес пункта — поселок «Умирзак»;
рабочий телефон — 44-50-02;
мобильный телефон — 8 (775) 414-02-01.
В пресс-службе департамента полиции области сообщили имена, номера телефонов, а также микрорайоны, к которым прикреплены участковые инспекторы.
1 микрорайон: майор полиции Бауыржан Жумабаевич Жумабаев;
адрес пункта — 1 микрорайон, 18 дом, 1 квартира;
рабочий телефон — 50-61-90;
сотовый телефон — 8 (775) 606-86-83.
2 микрорайон: капитан полиции Максат Куандыкович Ишберген;
адрес пункта — 2 микрорайон, 64 дом, 3 квартира;
рабочий телефон — 50-38-68;
мобильный телефон — 8 (701) 092-64-64.
3 микрорайон: капитан полиции Галымжан Ганиевич Тапиев;
адрес пункта — 3 микрорайон, 159 дом, 1 квартира;
рабочий телефон — 52-40-64;
мобильный телефон — 8 (778) 111-80-00.
3 «А» и 3 «Б» микрорайоны: капитан полиции Мырзадаулет Сансызбаевич Булеков;
адрес пункта — 3 «А» микрорайон, 7 дом, 7 квартира;
рабочий телефон — 51-30-85;
мобильный телефон — 8 (702) 511-28-78.
4 микрорайон: майор полиции Марат Орынбаевич Калдыбаев;
адрес пункта — 4 микрорайон, 49 дом, 13 квартира;
рабочий телефон — 50-23-23;
мобильный телефон — 8 (702) 474-16-26.
5 микрорайон: капитан полиции Равшон Абулгасанович Алиев;
адрес пункта — 5 микрорайон, 39 дом, 2 квартира;
рабочий телефон — 52-09-99;
мобильный телефон — 8 (701) 474-79-79.
6 микрорайон: капитан полиции Адилбек Туракулович Турлибеков;
адрес пункта — 6 микрорайон, 15 дом, 13 квартира;
рабочий телефон — 52-40-65;
мобильный телефон — 8 (775) 892-78-46.
7 и 9 микрорайоны: майор полиции Аманжол Кыдырбаевич Канаев;
адрес пункта — 7 микрорайон, 25 дом, 3 квартира;
рабочий телефон — 51-23-84;
мобильный телефон — 8 (701) 387-35-75.
8 и 10 микрорайоны: майор полиции Алмат Насипуллаевич Самешов;
адрес пункта — 8 микрорайон, 14 дом, 4 квартира;
рабочий телефон — 53-44-94;
мобильный телефон — 8 (701) 683-31-33.
11 микрорайон: майор полиции Бауыржан Ерикович Айбеков;
адрес пункта — 11 микрорайон, 31 дом, 76 квартира;
рабочий телефон — 31-24-73;
мобильный телефон — 8 (701) 440-10-13.
12 и 16 микрорайоны: майор полиции Дмитрий Анатольевич Яцко;
адрес пункта — 12 микрорайон, 68 дом, 121 квартира;
рабочий телефон — 31-33-81;
мобильный телефон — 8 (701) 246-42-40.
13 и 17 микрорайоны: майор полиции Есенгелди Рысбаевич Жолдасов;
адрес пункта — 13 микрорайон, 31 «Б» дом, 3 квартира;
рабочий телефон — 43-82-80;
мобильный телефон — 8 (701) 663-74-74.
14 микрорайон: майор полиции Габит Конысбекович Монтаев;
адрес пункта — 14 микрорайон, 21 дом, 104 квартира;
рабочий телефон — 31-24-73;
мобильный телефон — 8 (701) 589-13-20.
15 микрорайон: капитан полиции Бакытжан Таргинович Берикбаев;
адрес пункта — 15 микрорайон, 28 «А» дом, 1 квартира;
рабочий телефон — 43-82-80;
мобильный телефон — 8 (701) 651-67-65.
21, 22 и 23 микрорайоны: капитан полиции Сунгат Бетимирович Суйеубергенов;
адрес пункта — 22 микрорайон, 5 «В» дом, 12 квартира;
рабочий телефон — 53-27-81;
мобильный телефон — 8 (775) 333-81-02.
24, 26 и 28 «А» микрорайоны: майор полиции Азамат Жумабаевич Тенизбаев;
адрес пункта — 26 микрорайон, 9 дом, 10 квартира;
рабочий телефон — 41-77-40;
мобильный телефон — 8 (701) 403-40-02.
27 микрорайон: майор полиции Ерлан Дайрабаевич Зорбаев;
адрес пункта — 27 микрорайон, 43 дом, 2 квартира;
рабочий телефон — 41-30-62;
мобильный телефон — 8 (775) 381-61-48.
19 и 28 микрорайоны: майор полиции Манас Жумаханович Исаев;
адрес пункта — 28 микрорайон, 1 дом, 7 квартира;
рабочий телефон — 41-19-19;
мобильный телефон — 8 (701) 496-45-04.
29 и 30 микрорайоны: капитан полиции Абзал Сарсенбекович Сопбеков;
адрес пункта — 29 микрорайон, 20 дом, 62 квартира;
рабочий телефон — 40-16-41;
мобильный телефон — 8 (701) 088-57-77.
29 «А», «Шыгыс-1,2,3» микрорайоны: капитан полиции Касымбек Исенгалиевич Арыстанов;
адрес пункта — микрорайон «Шыгыс-1», центр «Жана Серпин»;
мобильный телефон — 8 (701) 590- 96-99.
31, 31 «А» и 31 «Б» микрорайоны: майор полиции Асылбек Утепович Куженов;
адрес пункта — 31 «Б» микрорайон, здание №25 (общежитие);
мобильный телефон — 8 (778) 177-94-00.
32, 32 «А», 32 «Б», 32 «В», 33, 34 и 35 микрорайоны: майор полиции Нурлан Есемович Жуманов;
адрес пункта — 32 «В» микрорайон, 8 дом, нулевой этаж;
мобильный телефон — 8 (701) 283-24-23.
Поселок «Умирзак» и жилой массив «Рауан»: старший лейтенант Абзал Джангилбаевич Киргабаков;
адрес пункта — поселок «Умирзак»;
рабочий телефон — 44-50-02;
мобильный телефон — 8 (775) 414-02-01.