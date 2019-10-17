Список участковых инспекторов Актау

Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау с просьбой предоставить список участковых полицейских. По ее словам, данные, опубликованные в Сети, устарели.



В пресс-службе департамента полиции области сообщили имена, номера телефонов, а также микрорайоны, к которым прикреплены участковые инспекторы.



1 микрорайон: майор полиции Бауыржан Жумабаевич Жумабаев;

адрес пункта — 1 микрорайон, 18 дом, 1 квартира;

рабочий телефон — 50-61-90;

сотовый телефон — 8 (775) 606-86-83.



2 микрорайон: капитан полиции Максат Куандыкович Ишберген;

адрес пункта — 2 микрорайон, 64 дом, 3 квартира;

рабочий телефон — 50-38-68;

мобильный телефон — 8 (701) 092-64-64.



3 микрорайон: капитан полиции Галымжан Ганиевич Тапиев;

адрес пункта — 3 микрорайон, 159 дом, 1 квартира;

рабочий телефон — 52-40-64;

мобильный телефон — 8 (778) 111-80-00.



3 «А» и 3 «Б» микрорайоны: капитан полиции Мырзадаулет Сансызбаевич Булеков;

адрес пункта — 3 «А» микрорайон, 7 дом, 7 квартира;

рабочий телефон — 51-30-85;

мобильный телефон — 8 (702) 511-28-78.



4 микрорайон: майор полиции Марат Орынбаевич Калдыбаев;

адрес пункта — 4 микрорайон, 49 дом, 13 квартира;

рабочий телефон — 50-23-23;

мобильный телефон — 8 (702) 474-16-26.



5 микрорайон: капитан полиции Равшон Абулгасанович Алиев;

адрес пункта — 5 микрорайон, 39 дом, 2 квартира;

рабочий телефон — 52-09-99;

мобильный телефон — 8 (701) 474-79-79.



6 микрорайон: капитан полиции Адилбек Туракулович Турлибеков;

адрес пункта — 6 микрорайон, 15 дом, 13 квартира;

рабочий телефон — 52-40-65;

мобильный телефон — 8 (775) 892-78-46.



7 и 9 микрорайоны: майор полиции Аманжол Кыдырбаевич Канаев;

адрес пункта — 7 микрорайон, 25 дом, 3 квартира;

рабочий телефон — 51-23-84;

мобильный телефон — 8 (701) 387-35-75.



8 и 10 микрорайоны: майор полиции Алмат Насипуллаевич Самешов;

адрес пункта — 8 микрорайон, 14 дом, 4 квартира;

рабочий телефон — 53-44-94;

мобильный телефон — 8 (701) 683-31-33.



11 микрорайон: майор полиции Бауыржан Ерикович Айбеков;

адрес пункта — 11 микрорайон, 31 дом, 76 квартира;

рабочий телефон — 31-24-73;

мобильный телефон — 8 (701) 440-10-13.



12 и 16 микрорайоны: майор полиции Дмитрий Анатольевич Яцко;

адрес пункта — 12 микрорайон, 68 дом, 121 квартира;

рабочий телефон — 31-33-81;

мобильный телефон — 8 (701) 246-42-40.



13 и 17 микрорайоны: майор полиции Есенгелди Рысбаевич Жолдасов;

адрес пункта — 13 микрорайон, 31 «Б» дом, 3 квартира;

рабочий телефон — 43-82-80;

мобильный телефон — 8 (701) 663-74-74.



14 микрорайон: майор полиции Габит Конысбекович Монтаев;

адрес пункта — 14 микрорайон, 21 дом, 104 квартира;

рабочий телефон — 31-24-73;

мобильный телефон — 8 (701) 589-13-20.



15 микрорайон: капитан полиции Бакытжан Таргинович Берикбаев;

адрес пункта — 15 микрорайон, 28 «А» дом, 1 квартира;

рабочий телефон — 43-82-80;

мобильный телефон — 8 (701) 651-67-65.



21, 22 и 23 микрорайоны: капитан полиции Сунгат Бетимирович Суйеубергенов;

адрес пункта — 22 микрорайон, 5 «В» дом, 12 квартира;

рабочий телефон — 53-27-81;

мобильный телефон — 8 (775) 333-81-02.



24, 26 и 28 «А» микрорайоны: майор полиции Азамат Жумабаевич Тенизбаев;

адрес пункта — 26 микрорайон, 9 дом, 10 квартира;

рабочий телефон — 41-77-40;

мобильный телефон — 8 (701) 403-40-02.



27 микрорайон: майор полиции Ерлан Дайрабаевич Зорбаев;

адрес пункта — 27 микрорайон, 43 дом, 2 квартира;

рабочий телефон — 41-30-62;

мобильный телефон — 8 (775) 381-61-48.



19 и 28 микрорайоны: майор полиции Манас Жумаханович Исаев;

адрес пункта — 28 микрорайон, 1 дом, 7 квартира;

рабочий телефон — 41-19-19;

мобильный телефон — 8 (701) 496-45-04.



29 и 30 микрорайоны: капитан полиции Абзал Сарсенбекович Сопбеков;

адрес пункта — 29 микрорайон, 20 дом, 62 квартира;

рабочий телефон — 40-16-41;

мобильный телефон — 8 (701) 088-57-77.



29 «А», «Шыгыс-1,2,3» микрорайоны: капитан полиции Касымбек Исенгалиевич Арыстанов;

адрес пункта — микрорайон «Шыгыс-1», центр «Жана Серпин»;

мобильный телефон — 8 (701) 590- 96-99.



31, 31 «А» и 31 «Б» микрорайоны: майор полиции Асылбек Утепович Куженов;

адрес пункта — 31 «Б» микрорайон, здание №25 (общежитие);

мобильный телефон — 8 (778) 177-94-00.



32, 32 «А», 32 «Б», 32 «В», 33, 34 и 35 микрорайоны: майор полиции Нурлан Есемович Жуманов;

адрес пункта — 32 «В» микрорайон, 8 дом, нулевой этаж;

мобильный телефон — 8 (701) 283-24-23.



Поселок «Умирзак» и жилой массив «Рауан»: старший лейтенант Абзал Джангилбаевич Киргабаков;

адрес пункта — поселок «Умирзак»;

рабочий телефон — 44-50-02;

мобильный телефон — 8 (775) 414-02-01.