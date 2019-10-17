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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 367

Список предприятий по вывозу твердых бытовых отходов предоставили в акимате Актау

Четыре компании отвечают за вывоз твердых бытовых отходов в микрорайонах и жилых массивах Актау. Об этом сообщили в городском акимате.

Иллюстративное фото
В акимате Актау предоставили список предприятий, обслуживающих микрорайоны и жилые массивы по вывозу твердых бытовых отходов на территории города.

1. ТОО «Каспий оперэтинг», А. Перимкулов.
Адрес: 5-38-3
Тел: 8 775 333 23 60, 52-34-31; caspiy-operating@yandex.kz
Зона обслуживания: 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, Толкын - 1, Толкын - 2, Коктем, Самал, Маяк, Приозерный, Приозерный — 3, частично вывозится ТБО в микрорайонах: 16, 17, 19, 31а, 31б, 32а, 33, 34, Шыгыс-1, Шыгыс-2, ​ Шыгыс-3.

2. ТОО «Соц-Сервис», Д. Джанабаев.
Адрес: 32Б, дом №5, 16 (не жилое помешение).
Тел.: 8 778 901 17 41; sots-17@mail.ru.
Зона обслуживания: 16 мкр, дома №№: 11, 38, 54, 55, 56; 19 мкр, дома №№: 14/1,14/2,14/3; 21 мкр., дома №№: 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4; 29 мкр., дом №22/1; 30 мкр, дом №172; 32А мкр, дома №№: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 32Б мкр, дома №№2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11, 16, 16/1, 16/2; 32В мкр, дом №​ 22; 35 мкр, дома №№: 22, 23.

3. ТОО «Мұнайлы Қызмет», М. Шалкаров.
Адрес: Мунайлинский район, здание ​ТОО «ГазЛимитет»
Тел.: 8 701 491 07 17; 46-66-11; Too_kyzmet@mail.ru
Зона обслуживания: Рауан, Приморский, Умирзак, Шыгыс - 1, Шыгыс - 2, Шыгыс - 3.

4. Тоо «Евросервис ДжО»
Адрес: г. Актау, 3А мкр., 3 дом.
Тел.: 8 702 937 98 73; 20-34-37; evrojo@yandex.ru
Зона обслуживания: частные дома микрорайонов Шыгыс (1,2,3), Толкын, 30 мкр., 31 мкр. ЖК «Жибек жолы», 17мкр. ЖК «Грин Плаза», «Каспий Тауэрс», «Дукат», «Ак Жайык», 15 мкр. ЖК «Изумрудный».

Фото из архива Lada.kz​



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