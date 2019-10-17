Список предприятий по вывозу твердых бытовых отходов предоставили в акимате Актау

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В акимате Актау предоставили список предприятий, обслуживающих микрорайоны и жилые массивы по вывозу твердых бытовых отходов на территории города.
1. ТОО «Каспий оперэтинг», А. Перимкулов.
Адрес: 5-38-3
Тел: 8 775 333 23 60, 52-34-31; caspiy-operating@yandex.kz
Зона обслуживания: 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, Толкын - 1, Толкын - 2, Коктем, Самал, Маяк, Приозерный, Приозерный — 3, частично вывозится ТБО в микрорайонах: 16, 17, 19, 31а, 31б, 32а, 33, 34, Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3.
2. ТОО «Соц-Сервис», Д. Джанабаев.
Адрес: 32Б, дом №5, 16 (не жилое помешение).
Тел.: 8 778 901 17 41; sots-17@mail.ru.
Зона обслуживания: 16 мкр, дома №№: 11, 38, 54, 55, 56; 19 мкр, дома №№: 14/1,14/2,14/3; 21 мкр., дома №№: 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4; 29 мкр., дом №22/1; 30 мкр, дом №172; 32А мкр, дома №№: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 32Б мкр, дома №№2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11, 16, 16/1, 16/2; 32В мкр, дом № 22; 35 мкр, дома №№: 22, 23.
3. ТОО «Мұнайлы Қызмет», М. Шалкаров.
Адрес: Мунайлинский район, здание ТОО «ГазЛимитет»
Тел.: 8 701 491 07 17; 46-66-11; Too_kyzmet@mail.ru
Зона обслуживания: Рауан, Приморский, Умирзак, Шыгыс - 1, Шыгыс - 2, Шыгыс - 3.
4. Тоо «Евросервис ДжО»
Адрес: г. Актау, 3А мкр., 3 дом.
Тел.: 8 702 937 98 73; 20-34-37; evrojo@yandex.ru
Зона обслуживания: частные дома микрорайонов Шыгыс (1,2,3), Толкын, 30 мкр., 31 мкр. ЖК «Жибек жолы», 17мкр. ЖК «Грин Плаза», «Каспий Тауэрс», «Дукат», «Ак Жайык», 15 мкр. ЖК «Изумрудный».
Фото из архива Lada.kz
1. ТОО «Каспий оперэтинг», А. Перимкулов.
Адрес: 5-38-3
Тел: 8 775 333 23 60, 52-34-31; caspiy-operating@yandex.kz
Зона обслуживания: 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, Толкын - 1, Толкын - 2, Коктем, Самал, Маяк, Приозерный, Приозерный — 3, частично вывозится ТБО в микрорайонах: 16, 17, 19, 31а, 31б, 32а, 33, 34, Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3.
2. ТОО «Соц-Сервис», Д. Джанабаев.
Адрес: 32Б, дом №5, 16 (не жилое помешение).
Тел.: 8 778 901 17 41; sots-17@mail.ru.
Зона обслуживания: 16 мкр, дома №№: 11, 38, 54, 55, 56; 19 мкр, дома №№: 14/1,14/2,14/3; 21 мкр., дома №№: 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4; 29 мкр., дом №22/1; 30 мкр, дом №172; 32А мкр, дома №№: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 32Б мкр, дома №№2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 11, 16, 16/1, 16/2; 32В мкр, дом № 22; 35 мкр, дома №№: 22, 23.
3. ТОО «Мұнайлы Қызмет», М. Шалкаров.
Адрес: Мунайлинский район, здание ТОО «ГазЛимитет»
Тел.: 8 701 491 07 17; 46-66-11; Too_kyzmet@mail.ru
Зона обслуживания: Рауан, Приморский, Умирзак, Шыгыс - 1, Шыгыс - 2, Шыгыс - 3.
4. Тоо «Евросервис ДжО»
Адрес: г. Актау, 3А мкр., 3 дом.
Тел.: 8 702 937 98 73; 20-34-37; evrojo@yandex.ru
Зона обслуживания: частные дома микрорайонов Шыгыс (1,2,3), Толкын, 30 мкр., 31 мкр. ЖК «Жибек жолы», 17мкр. ЖК «Грин Плаза», «Каспий Тауэрс», «Дукат», «Ак Жайык», 15 мкр. ЖК «Изумрудный».
Фото из архива Lada.kz
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