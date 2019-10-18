Как провести ближайшие выходные в Актау

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Экскурсии
Экскурсия к горе Шеркала
Экскурсия к горе Шеркала
Aktau City Tour 19 октября приглашает жителей Актау на экскурсию к горе Шеркала. В ходе экскурсии вы побываете в местах, где пролегал Великий Шелковый путь. Но самое главное - за каждым изгибом, за новым поворотом нам откроются удивительные виды уникального ландшафта Мангистау. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-классы по лепке
Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни 19 и 20 октября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.
Мастер-классы в студия «МартАрт»
Художественная студия «МартАрт» приглашает жителей Актау на мастер-классы, посвященные празднованию Halloween! Ваши дети смогут своими руками создать гирлянду и подсвечник «Фонарик в банке». Мастер-классы состоятся 19 и 20 октября. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.
Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Малефисента: Владычица тьмы»
Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.
«Они»
В канун всех святых группа студентов отправляется в поисках острых впечатлений на аттракцион дома с привидениями. Приключения же оказываются не просто пугающими, а смертельными, воплощая самые страшные кошмары молодых людей.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана
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