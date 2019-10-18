Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Экскурсия к горе Шеркала

Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы по лепке



Мастер-классы в студия «МартАрт»

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»



Для любителей кино





«Малефисента: Владычица тьмы»

«Они»

Aktau City Tour 19 октября приглашает жителей Актау на экскурсию к горе Шеркала. В ходе экскурсии вы побываете в местах, где пролегал Великий Шелковый путь. Но самое главное - за каждым изгибом, за новым поворотом нам откроются удивительные виды уникального ландшафта Мангистау. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни 19 и 20 октября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Художественная студия «МартАрт» приглашает жителей Актау на мастер-классы, посвященные празднованию Halloween! Ваши дети смогут своими руками создать гирлянду и подсвечник «Фонарик в банке». Мастер-классы состоятся 19 и 20 октября. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.В канун всех святых группа студентов отправляется в поисках острых впечатлений на аттракцион дома с привидениями. Приключения же оказываются не просто пугающими, а смертельными, воплощая самые страшные кошмары молодых людей.