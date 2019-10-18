Экс-аким Мангистауской области проверил условия работы шахтеров

Скриншот видеоматериала
Председатель федерации профсоюзов Республики Казахстан Ералы Тугжанов, как сообщает 1tv.kz, встретился с работниками АО «Арселор Миттал Темиртау». Шахтеры пожаловались представителю казахстанского тред-юниона на пенсионный возраст.
Ералы Тугжанов отметил, что охрана труда на карагандинских металлургических предприятиях направлена скорее на устранение чрезвычайных происшествий, чем на их предотвращение. В пример он привел взрыв газопровода в прошлом году и аварию в конвертерном цеху в сентябре этого года. За 2018 год в произошло больше 20 несчастных случаев, в этом году – 14.
- Проблемы, которые сегодня они поднимали, это в отношении пенсионного возраста, я абсолютно с ними согласен. 50 лет они ставят, это реально. Даже если где-то в 18 лет ребенок, парень пришел на работу, это минимум 30 лет надо отпахать. Это далеко не просто. Это же огромный физический труд, и обстановка, конечно, далеко не простая, - сказал председатель федерации профсоюзов Казахстана.
Напомним, Ералы Тугжанов, который ушёл с поста акима Мангистау в июне этого года, возглавил Федерацию профсоюзов Казахстана (ФПК).
Ералы Тугжанов отметил, что охрана труда на карагандинских металлургических предприятиях направлена скорее на устранение чрезвычайных происшествий, чем на их предотвращение. В пример он привел взрыв газопровода в прошлом году и аварию в конвертерном цеху в сентябре этого года. За 2018 год в произошло больше 20 несчастных случаев, в этом году – 14.
- Проблемы, которые сегодня они поднимали, это в отношении пенсионного возраста, я абсолютно с ними согласен. 50 лет они ставят, это реально. Даже если где-то в 18 лет ребенок, парень пришел на работу, это минимум 30 лет надо отпахать. Это далеко не просто. Это же огромный физический труд, и обстановка, конечно, далеко не простая, - сказал председатель федерации профсоюзов Казахстана.
Видео с канала Ербола Едилова в Telegram.
Напомним, Ералы Тугжанов, который ушёл с поста акима Мангистау в июне этого года, возглавил Федерацию профсоюзов Казахстана (ФПК).