Руководство школы №29 Актау опровергло слухи о призраке в учебном заведении

Кадр видео
По информации руководства школы №29 Актау, в учебном заведении не происходит и не происходило ничего не обычного. Видеозапись, автор которой утверждает, что слышал в учебном заведении ночью детские голоса, запечатлена не в школе №29.
- При анализе опубликованного видео и при визуальном осмотре школе видны несоответствия проекта здания, внутреннего интерьера и оформления школы, - сообщили в учебном заведении.
Напомним, что в социальных сетях 18 октября жители Актау стали распространять видео, на кадрах которого охранник школы запечатлел странные звуки в школе в полночь.
По словам автора видео, ночью в школе раздаются детские голоса. Мужчина пытается разобраться, из какого кабинета они доносятся. При этом охранник поясняет, что все учащиеся и педагоги разошлись по домам, и в школе, кроме него, никого нет. Испугавшись, мужчина начинает читать молитву. Происходящее охранника удивило, затем рассмешило, а в конце концов даже напугало.
- При анализе опубликованного видео и при визуальном осмотре школе видны несоответствия проекта здания, внутреннего интерьера и оформления школы, - сообщили в учебном заведении.
Напомним, что в социальных сетях 18 октября жители Актау стали распространять видео, на кадрах которого охранник школы запечатлел странные звуки в школе в полночь.
По словам автора видео, ночью в школе раздаются детские голоса. Мужчина пытается разобраться, из какого кабинета они доносятся. При этом охранник поясняет, что все учащиеся и педагоги разошлись по домам, и в школе, кроме него, никого нет. Испугавшись, мужчина начинает читать молитву. Происходящее охранника удивило, затем рассмешило, а в конце концов даже напугало.
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