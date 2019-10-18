Слухи о призраке в школе муссируют жители Актау

На видеозаписях, которые появились в социальных сетях, видно, как охранник одной из школ Актау делает осмотр учебного заведения в полночь.По словам автора видео, ночью в школе раздаются детские голоса. Мужчина пытается разобраться, из какого кабинета они доносятся. При этом охранник поясняет, что все учащиеся и педагоги разошлись по домам и в школе, кроме него, никого нет.Испугавшись, мужчина начинает читать молитву. Происходящее охранника удивило, затем рассмешило, а в конце концов даже напугало.По словам очевидцев, все действие происходит в 29 школе в 32А микрорайоне Актау.