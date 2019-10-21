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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:02

Просмотров: 2876

Людмила Бюрабекова: В Мангистау в нарушение закона уничтожили стеклопрепараты с данными

При проверке Министерства здравоохранения на предмет смертности младенцев был установлен факт нарушения закона в Мангистауской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Людмилу Бюрабекову, главу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Фото ru.sputniknews.kz
В 2018 году 277 детей, умерших после рождения, записали мертворожденными, чтобы не портить статистику. Эти факты выявила проверка Минздрава после смерти младенца в перинатальном центре в Атырау, передает Tengrinews.kz.

- После происшествия в Атырауской области мы провели массовый анализ всех случаев мертворождения. В результате анализа мы выявили факты сокрытия 277 случаев ранней неонатальной младенческой смертности в 2018 году, - заявил Елжан Биртанов, министр здравоохранения.

Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова пояснила, что были подняты все стеклопрепараты, которые сохранились в медучреждениях.

- Мы выявляли случаи, когда ребёнок умер, но он родился живым, но его «перекинули» в мертворожденные для улучшения статистических показателей. Данные показатели материнской и младенческой смертности есть в меморандумах между акимами и Минздравом. И в целом они влияют на конкурентоспособность страны. Чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Политика министерства - не скрывать никакие факты и показывать максимально правильную статистику и потом уже принимать системные меры по ее улучшению, - сообщила Бюрабекова в кулуарах Сената.

Данный анализ, по словам Людмилы Бюрабековой, не охватил только Мангистаускую область, где в нарушение закона уничтожили стеклопрепараты с данными.



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Комментарии ( 3 )

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Тина (Посетители) Вчера, 21:30
Для вас уже отдельный котёл кипит в аду твари!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Maik
  • бася
  • kolu411
 Око (Посетители) Вчера, 19:18
Замели следы?

всё вижу
 
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  • бася
 Maik (Посетители) Вчера, 17:57
Есть что скрывать......есть.

Sing birds sing.
 
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Manka (Посетители) Вчера, 17:36
Данный анализ, по словам Людмилы Бюрабековой, не охватил только Мангистаускую область, где в нарушение закона в перинатальном центре уничтожили стеклопрепараты с данными.


Что теперь? И наши врачи решили уволиться?
 
 

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