Цена вопроса: Во взятке 3 миллионов тенге подозревается генеральный директор ТОО «KMG EP-Catering» в Мангистау

Досудебное расследование проводится в отношении генерального директора и начальника отдела закупок ТОО «KMG EP-Catering» (стопроцентная дочерняя организация АО «НК КазМунайГаз»), осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО «НК КазМунайГаз».Они подозреваются в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство, об этом сообщили в Антикоррупционной службе Мангистауской области.Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и поступления ходатайств подозреваемых и их защитников об обязательстве о явке. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.