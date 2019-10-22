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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:36

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Цена вопроса: Во взятке 3 миллионов тенге подозревается генеральный директор ТОО «KMG EP-Catering» в Мангистау

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «KMG EP-Catering». Он подозревается в получении взятки в размере 3 миллионов тенге. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе Мангистауской области.

Скрин видео
Досудебное расследование проводится в отношении генерального директора и начальника отдела закупок ТОО «KMG EP-Catering» (стопроцентная дочерняя организация АО «НК КазМунайГаз»), осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО «НК КазМунайГаз».

Они подозреваются в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство, об этом сообщили в Антикоррупционной службе Мангистауской области.

Процессуальное задержание не применялось, в связи с признанием вины и поступления ходатайств подозреваемых и их защитников об обязательстве о явке. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.




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