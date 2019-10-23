В Мангистау зарегистрировано более 17 тысяч безработных

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Численность граждан, состоящих на учете в органах занятости в качестве безработных, на конец сентября 2019 года составила 17 835 человек.



Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника во ІІ квартале 2019 года составила 289 593 тенге.



- Различия в оплате труда характерны для работников, занятых в различных сферах деятельности. Максимальная величина оплаты труда отмечена в водном транспорте — 747 820 тенге, минимальная - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 62 039 тенге, - рассказали специалисты департамента статистики региона.



В районном разрезе наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Жанаозене – 431 708 тенге. В Актау зарплата составила - 288 383 тенге, в Тупкараганском районе – 185 098 тенге, в Каракиянском районе – 241 779 тенге и в Мунайлинском районе – 170 685 тенге.



Наименьший размер заработной платы сложился в Мангистауском – 141 702 тенге и Бейнеуском районе – 134 061 тенге.