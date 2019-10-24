В Актау вынесли приговор ударившему полицейского жителю Актау

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В Актауском городском суде 23 октября оглашено решение по материалам дела, в котором группа молодых людей распивали спиртные напитки возле яхт-клуба в 1 микрорайоне. К ним подошли сотрудники полиции и доставили их в местное управление полиции.



Один из правонарушителей остался недоволен задержанием и нанес несколько ударов кулаком по лицу старшему лейтенанту полиции.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 380 УК РК (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей).



Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 месячных расчётных показателей (МРП) на общую сумму 631 250 тенге.