У жителей 31А микрорайона Актау четыре дня нет воды

- С 21 октября вообще нет воды, которая вообще-то должна течь из крана, а не из тазиков. Почему тогда к нам не направляют водовоз в таком случае. В конце концов мы потребители и за это платим. За наш счет они получают заработную плату. И тарифы у нас тоже не маленькие, - негодуют жильцы.

- Протяженность трассы данного комплекса 450 метров, она прокладывалась в 2017 году. Если после порыва трубы вода не появляется наружу, то очень проблематично определить место аварии. Мы собрали внутреннее совещание. Для помощи привлекли специалистов из ТВС, МАЭК. Сначала решили отделить два дома. Поставили первый колодец, его отсекли. Включили счетчик - мотает. На второй день мы определили, по какой ветке выявлено нарушение, раскопали, и вчера вечером вытащили тройник наружу. Работы планируется завершить сегодня во второй половине дня, - пояснил Александр Пароконный.

Жильцов новостройки, которая была сдана в эксплуатацию во втором полугодии 2018 года, устраивали все условия проживания, пока не отключили горячую воду в мае этого года. Включили её только неделю назад.Технический директор компании застройщика ТОО «Барьер Плюс» Александр Пароконный сообщил, что с начала этой недели от жильцов поступали жалобы из-за слабого напора воды.Вчера вечером, 23 октября, специалисты компании отключили воду, потому что произошел порыв.