Жители Актау обсуждают видео с извлечением личинок из уха ребенка

Кадр видео
Данная видеозапись с извлечением личинок, как отметили в ведомстве, сделана два года назад в другом городе, и отношения к Актау не имеет.
Вероятнее всего, как сообщили в Казахском научно-исследовательском ветеринарном институте, на видео запечатлены личинки мясных мух, которые могли попасть в ушной проход ребенка.
Вероятнее всего, как сообщили в Казахском научно-исследовательском ветеринарном институте, на видео запечатлены личинки мясных мух, которые могли попасть в ушной проход ребенка.