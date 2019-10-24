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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 534

Кормушки для бездомных животных появились в Атырау. Последует ли Актау этому примеру?

Участок для приюта бездомным животным выделили власти Атырау. Здесь же запустили пилотный проект по кастрации и стерилизации бездомных кошек, а также установке кормушек для уличных кошек и собак. Нововведение прокомментировали местные ветеринары.

Кадр видео
Акимат Атырау предоставил группе помощи животным «Доброе сердце» участок в 20 соток под строительство приюта.

Кормушки для бездомных животных появились в Атырау. Последует ли Актау этому примеру?


Теперь стоит вопрос со строительством, как сказала лидер городского волонтерского движения «Доброе сердце» Венера Манасова. Волонтерам нужна помощь в возведении приюта.

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Атырау стал самым первым городом в Казахстане, запустившим пилотный проект по кастрации и стерилизации бездомных кошек, а также установке кормушек для уличных кошек и собак. Наш город превращается в маленькую Турцию. Волонтеры и местное правительство дали мощный толчок для того, чтобы город шагнул в мир цивилизации и доброты. Теперь, также как и заграницей, вы сможете подкармливать бездомных животных официально!!! ⠀ Честно говоря, аж слёзы наворачиваются на глаза от счастья и гордости за проделанную работу и позитивное отношение местных властей к труду волонтеров. ⠀ Также мы надеемся на порядочность и хорошее отношение «равнодушных» людей, что кормушки не будут испорчены или сломаны, давайте принимать такие новшества с любовью и пониманием, ведь это все делается во благо людей и наших четвероногих друзей ⠀ Если будете гулять или проходить мимо следующих мест, не забудьте оставить корм и дать шанс выжить тем, кто слабее нас, ведь скоро зима: ⠀ Парк победы Музыкальная Академия возле надписи Атырау Аллея Курмангазы Возле Suleiman Towers, где детская площадка Под центральным мостом, возле БСП больницы

Публикация от AТЫРАУ | КАЗАХСТАН | 06 (@atyrauoil_city)




Организаторы надеются, что кормушки не будут испорчены или сломаны, и призывают с любовью и пониманием относиться к этим кормушкам, ведь это все делается во благо людей и наших четвероногих друзей.

В Актауской городской ветеринарной станции сообщили, что данные вопросы не в их компетенции.

В Актауском городском отделе сельского хозяйства и ветеринарии отметили, что вопрос выделения земли для приюта бездомным животным, пилотный проект по кастрации и стерилизации бездомных кошек, а также установка кормушек для уличных кошек и собак пока не рассматривался.



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Комментарии ( 4 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 20:58
молодцы! нужно человечное отношение к природе и живому у людей развивать, а не так, что "я - король мира", а по факту это выливается в наплевательство на все вокруг.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 20:52
Жанар,
Да с какого фига их кормить? Силы вон бочки с едой есть таскать, жрать нормально могут. Так пусть идут пашут. Ладно бы калеками какими были.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:30
Кормить нужно бездомных бичей как здесь..My Webpage.. А!, не животных.. umnik

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:19
вряд ли у нас данная идея приживется , а если землю и выделят то где нибудь на отшибе в 59-м мкр

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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