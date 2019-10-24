Кормушки для бездомных животных появились в Атырау. Последует ли Актау этому примеру?

Теперь стоит вопрос со строительством, как сказала лидер городского волонтерского движения «Доброе сердце» Венера Манасова. Волонтерам нужна помощь в возведении приюта.
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Атырау стал самым первым городом в Казахстане, запустившим пилотный проект по кастрации и стерилизации бездомных кошек, а также установке кормушек для уличных кошек и собак. Наш город превращается в маленькую Турцию. Волонтеры и местное правительство дали мощный толчок для того, чтобы город шагнул в мир цивилизации и доброты. Теперь, также как и заграницей, вы сможете подкармливать бездомных животных официально!!! ⠀ Честно говоря, аж слёзы наворачиваются на глаза от счастья и гордости за проделанную работу и позитивное отношение местных властей к труду волонтеров. ⠀ Также мы надеемся на порядочность и хорошее отношение «равнодушных» людей, что кормушки не будут испорчены или сломаны, давайте принимать такие новшества с любовью и пониманием, ведь это все делается во благо людей и наших четвероногих друзей ⠀ Если будете гулять или проходить мимо следующих мест, не забудьте оставить корм и дать шанс выжить тем, кто слабее нас, ведь скоро зима: ⠀ Парк победы Музыкальная Академия возле надписи Атырау Аллея Курмангазы Возле Suleiman Towers, где детская площадка Под центральным мостом, возле БСП больницы
Организаторы надеются, что кормушки не будут испорчены или сломаны, и призывают с любовью и пониманием относиться к этим кормушкам, ведь это все делается во благо людей и наших четвероногих друзей.
В Актауской городской ветеринарной станции сообщили, что данные вопросы не в их компетенции.
В Актауском городском отделе сельского хозяйства и ветеринарии отметили, что вопрос выделения земли для приюта бездомным животным, пилотный проект по кастрации и стерилизации бездомных кошек, а также установка кормушек для уличных кошек и собак пока не рассматривался.