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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 439

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 26 и 27 октября.

Фото из архива
Экскурсии
Экскурсия «Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 27 октября. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Экскурсия в исторический комплекс «Отпан тау»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 27 октября приглашает жителей Актау на экскурсию в исторический комплекс «Отпан тау». В ходе экскурсии вы увидите вторую по высоте точку на Мангистау - 532 метра над уровнем моря. Там же, на горе, расположена статуя великой волчицы - символа силы и свободы духа, по легенде, именно она считается прародительницей всего тюркского народа. Еще вы сможете побывать в музее «Аксарай», в котором находятся экспозиции, посвященные истории края. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни 26 и 27 октября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Мастер-классы в студия «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художественная студия «МартАрт» приглашает жителей Актау на мастер-классы, посвященные празднованию Halloween! Ваши дети смогут своими руками создать гирлянду и подсвечник «Фонарик в банке». Мастер-классы состоятся 26 и 27 октября. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Многодедный»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Беспечный, избалованный и совершенно безответственный молодой человек попадает в дом престарелых, от которого ему предстоит избавиться по приказу своего отца. Но он и не подозревает, какие яркие, веселые, но в то же время одинокие старики живут там.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

«Окей, Лекси!»


Как провести ближайшие выходные в Актау


У Фила огромная зависимость – он сильно привязан к своему телефону. У него нет друзей и никакой личной жизни. Фил покупает новый телефон и обнаруживает в нем усовершенствованную функцию «Лекси» – искусственный интеллект, который становится для парня коучем, виртуальным ассистентом и поддержкой. С ее помощью Фил начинает жить реальной жизнью. Но постепенно его зависимость от телефона ослабевает, и Лекси начинает ревновать парня, пытаясь всячески влезть в его жизнь и разрушить его шансы на успех.

«Урфин Джюс возвращается»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны.

«Текст»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Главный герой фильма — Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что прежняя жизнь разрушена и вернуться к ней Илья больше не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить человеку, который отправил его в тюрьму.

«Поменяться местами»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Известный писатель попадает в параллельное измерение, где он никогда не встречал свою жену. В этом измерении он — неудачник-учитель в школе, а она — известная пианистка, которая готовится выйти замуж за крутого музыкального продюсера. Чтобы вернуть свою прежнюю жизнь, он решает завоевать ее сердце. После знакомства и сближения с ней он понимает, что в прошлой жизни, где он был писателем, а она — его женой, он вел себя эгоистично.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана



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